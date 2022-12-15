iOS 16.3'ün İlk Betası Yayınlandı: İşte İlk Değişiklikler!

iOS 16.2'nin resmî olarak kullanıcılara sunulmasının ardından Apple, iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2 ve tvOS 16.3 için ilk geliştirici betalarını sunmaya başladı. Geliştirici beta profillerine sahip kullanıcılar artık ayarlardan yazılım güncellemelerine giderek yeni sürümleri indirebilirler.

iOS 16.3'ün geliştirici beta sürümü, doğrulama ve web sitelerinde ve cihazlarda oturum açma için FIDO onaylı fiziksel güvenlik anahtarlarıyla çalışan yeni güvenlik anahtarları sistemini içeriyor. Yeni özellik, iPadsOS 16.3 ve macOS Venture 13.2 kullanıcıları tarafından da kullanılabilir.

iOS 16.3'teki diğer yeni özellikler arasında bir Apple Card birikim hesabı, Apple Pay ile daha sonra ödeme seçeneği, Apple Müzik Classic, özel erişilebilirlik modu ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki iCloud hesapları için gelişmiş veri koruma özelliği yer alıyor.

iOS 16.3'ün resmî kararlı sürümünün Şubat/Mart 2023 civarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi beta üretici yazılımı güncellemelerini kullanırken dikkatli olun ve cihazlarınızı ve kişisel verilerinizi her zaman yedekleyin.

iOS 16.3 Geliştirici Beta Sürümü Nasıl İndirilir?

Mevcut olarak bir geliştirici hesabına sahipseniz iOS 16.3 beta sürümünü Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra cihazınıza uygun profili seçip, indirmeyi başlatabilirsiniz. Bu sürümün geliştiricilere özel bir sürüm olduğunu, bu nedenle kararlı bir performans sunmayabileceğini unutmayın.