Apple'dan M2 Extreme İşlemcili Mac Pro Üretimiyle İlgili Yeni Karar!

Apple'ın gelecek yeni Mac Pro'su görünüşe göre M2 işlemcinin merakla beklenen "Extreme" varyantını içermeyecek. Yeni üst düzey Mac'in bunun yerine bir M2 Ultra'ya sahip olacağı söyleniyor.

Söylentiler ve spekülasyonlar, Apple'ın 2023'te piyasaya sürülecek bir model üzerinde çalıştığını belirtse de yeni cihaz bir zamanlar sanıldığı kadar güçlü olmayabilir. Yeni modelin, iki M2 Ultra işlemcisini birleştiren bir "M2 Extreme" işlemcisi kullandığına inanılıyordu. Teorik olarak işlemci 48 CPU çekirdeği ve 152 GPU çekirdeği sunabilirdi ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek.

Apple, M2 Extreme İşlemcili Mac Pro Üretiminden Vazgeçti

Mark Gurman'ın Bloomberg için yayınladığı "Power On" haber bültenine göre Apple, üretim sorunları nedeniyle içinde Extreme işlemci bulunan bir Mac Pro sunmaktan geri adım atıyor. Karmaşıklığı ve maliyetiyle ilgili endişeler nedeniyle işlemcinin üretimi devam etmeyecek ve üst düzey Mac Pro varyantı rafa kaldırılacak.

Bunun yerine yeni Mac Pro, 24 CPU çekirdeği ve 76 GPU çekirdeğinin yanı sıra 192 gigabayta kadar Birleşik Bellek desteğine sahip bir M2 Ultra işlemcisi kullanacak. Tabii bu, yeni cihazın daha erken piyasaya sürülmesini de sağlayabilir.

M2 Extreme, yeni Mac Pro'nun nispeten yavaş piyasaya sürülmesinin bir nedeni olacaktı. Temmuz ayında Gurman, Apple'ın bir M1 Mac Pro'ya hazır olduğunu ancak daha güçlü M2 Extreme işlemci geliştirmek için piyasaya sürmediğini söylemişti.