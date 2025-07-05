Bilgisayar Almak İçin Erken Olabilir: Apple Önümüzdeki İki Yılda 15 Mac Cihazı Tanıtacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan uzun vadeli planları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki hedefleri ile birlikte iPhone serisinin 20.yılına kadar olan planlamaları ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Apple'ın 2025 ve 2026 yıllarına ilişikin ünlü bilgisayar ailesi Mac'ler için neler planladığı gün yüzüne çıktı.

İddialara göre Apple, yakın gelecekte Mac bilgisayarlarına daha fazla odaklanacak. Şirket bu kapsamda, 2026 yılına kadar tam 15 yeni Mac modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu yeni bilgisayarların çoğu, sadece işlemci güncellemeleri içeren versiyonlar olurken, bazı yeni modellerle de karşılaşmamız muhtemel. İşte detaylar!

2025 ve 2026'ında Piyasaya Sürülecek Mac Modelleri Ortaya Çıktı

Sızdırılan bilgilere göre teknoloji devi, bu sonbaharda düzenleyeceği lansmanla M5 işlemcili ilk MacBook Pro modellerini tanıtacak. Bu etkinliğin ardından, şirketin yıl sonunda veya 2026'nın başlarında aynı işlemci serisine sahip iMac ve Mac mini modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca, yenilenen Mac Pro ve Mac Studio cihazlarının da bu lansmanda kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

2026 yılına gelindiğinde, M5 işlemci serisinin MacBook Air ailesine de gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, farklı ekran boyutlarına sahip M5 çipli yeni Air modellerinin 2026'nın ilk çeyreğinde tanıtılacağı düşünülüyor. Aynı yılın sonunda ise M6 işlemcilerle tanışacağız. İddialara göre, dört farklı MacBook Pro modelinin M6 çipleriyle birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacağı söyleniyor.

Tüm bunların yanı sıra, bu süreçte Apple'ın daha önce hiç karşılaşılmamış iki yeni bilgisayar modelini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu modellerden birinin A18 iPhone çipine sahip, uygun fiyatlı bir MacBook Pro versiyonu olarak öne çıkması bekleniyor. İkinci modelin ise tam tersine daha yüksek performans özelliklerine sahip yeni bir MacBook Pro modeli olacağı konuşuluyor. Öte yandan bu model 2027 yılına da sarkabilir.

Tüm bu iddialardan yola çıkarak 2025 ve 2026 yıllarında tanıtılması beklenen Mac modelleri şu şekilde:

14 inç ve 16 inç M5 Pro MacBook Pro

14 inç ve 16 inç M5 Max MacBook Pro

M5 Pro Mac mini

M5 iMac

13 inç ve 15 inç M5 MacBook Air

Yeni Mac Pro (M3 Ultra / M5 Ultra)

Mac Studio (Max/Ultra)

14 inç ve 16 inç M6 Pro MacBook Pro

14 inç ve 16 inç M6 Max MacBook Pro

A18 Pro işlemcili uygun fiyatlı MacBook Pro

Yüksek performanslı yeni MacBook Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...