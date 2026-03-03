Apple'ın "Ucuz" Bilgisayarından Yeni Haber Geldi! Şirket Modelin Adını Yanlışlıkla Paylaştı

Apple'ın uygun fiyatlı MacBook modelini tanıtmasına artık saatler kaldı. Sızıntılar doğruysa şirket 4 Mart'ta düzenleyeceği bir etkinlikte fiyatı ile dikkatleri üzerine çekecek yeni dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıkacak. Söz konusu bilgisayarının adı ise şimdilik bir sır. En azından Apple bu bilgiyi yanlışlıkla açıklayana kadar öyleydi. Şirketin resmi internet sitesinde kısa süreliğine görünen bir bilgiye göre yeni yeni MacBook'un adı Neo olacak.

A18 Pro'lu MacBook'un Adı Ne Olacak?

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 modellerini tanıtmasından bu yana sessizliğini koruyan Apple, oldukça hareketli bir hafta geçiriyor. Pazartesi günü yeni iPad Air ve iPhone 17e'yi duyuran şirket, bugün de M5 Pro ile M5 Max'li MacBook Pro modellerini, M5 MacBook Air'i ve yeni 5K monitörlerini tanıttı. Ancak şirket bununla sınırlı kalmayacak. Sızıntılar doğruysa yarın da A18 Pro işlemcili gizemli bir MacBook modelini tanıtacak. Bilmeyenler için A18 Pro, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'lerde kullanılan bir iPhone işlemcisi.

Yani söz konusu model ne Air ne de Pro ailesine ait olacak. Bu nedenle onlardan farklı bir isim taşyacak. Bu ismin ne olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak Apple'ın kendi internet sitesinde yaptığı bir hata “MacBook Neo” adıyla anılacak A3404 model numaralı bir ürünü ortaya çıkardı. Sızıntıdaki diğer model numaraları ve duyurular, mevcut modellerle uyuşuyor. Yani Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarı muhtemelen gerçekten de MacBook Neo adıyla satılacak.

MacBook Neo Özellikleri Neler Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere MacBook Neo, Apple'ın ilk A18 Pro işlemcili MacBook modeli olacak. Akıllı telefonlara kıyasla oldukça güçlü, M serisi yonga setlerine kıyasla oldukça tartışmalı bir performansa sahip olan bu işlemcinin kullanılmasındaki amaç ise maliyetleri düşürmek. Şirket yeni tanıttığı M5 MacBook Air modellerinde başlangıç depolama alanını 512 GB yaptı. RAM ise bildiğiniz üzere geçen sene 16 GB olmuştu.

Buradan yola çıkarak bu modelin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geleceğini varsayabiliriz. A18 Pro ve M serisi işlemciler performans olarak birbirilerinden ayrılsalar da her ikisi de ARM temelli işlemciler. Bu nedenle performans dışında kullanım açısından ciddi bir fark sunmaları beklenmiyor. Zaten hedef kitle de profesyonller değil, öğrenciler gibi düşük gelir grubundaki insanlar olacak.

Editörün Yorumu

Apple'ın yeni bilgisayarının adının ne olduğu pek de önemli değil. Burada asıl mesele fiyatı olacak. Çeşitli sızıntılar bilgisayarın 749 - 799 dolar aralığında olacağını gösteriyor. Bu bizim para birimimize çevirdiğimizde 30-35 bin TL'ye denk geliyor. Ancak bu fiyata M2 MacBook Air gibi çok daha güçlü modeller satılıyor. Bana kalırsa Apple MacBook Neo'yu 30 bin TL altına satmadığı sürece kendi ile rekabet edemez. Ne yazık ki güncel ürünlerin fiyatlarını göz önünde bulundurduğumda bunun olacağını sanmıyorum.