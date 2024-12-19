Apple Duvara Tosladı! Ucuza iPhone Kullanmak Hayal Oldu

Apple’ın uzun süredir gündemde olan donanım abonelik hizmeti planları, nihayetinde rafa kaldırıldı. Bu yenilikçi fikrin hayata geçirilememesinde pek çok faktör vardı.

Apple’ın bu projedeki amacı, iPhone sahiplerine aylık bir abonelik üretine karşılık telefonlarını her yıl yenileme fırsatı sunarak, cihaz güncelleme süreçlerini daha kontrol edilebilir hale getirmekti. Ancak yazılım hataları, düzenleyici engeller ve diğer aksaklıklar bu özgün fikrin gerçekleşmesini engelledi.

2022’de duyurulan bu hizmet, başlangıçta oldukça umut vadediyordu. Nihayetinde pek çok kez ertelenen proje rafa kaldırıldı ve ekip başka projelere odaklanmaya başladı.

İşe Yarasaydı iPhone Modelleri Yıllık Kiralanacaktı

Eğer bu hizmet başlatılsaydı, iPhone sahipleri cihazlarını satın almak yerine aylık bir üretle kiralayabilecek ve her yıl yeni modelle değiştirme şansına sahip olacaktı. Ancak, özellikle ABD’deki tüketici koruma yasaları, bu tür hizmetlerin kredi kartı sağlayıcılarla aynı kurallara tabi tutulması gerektiğini öngörüyor. Apple Pay Later hizmetinin de aynı sebeplerle kapatıldığı düşünülürse, bu projenin başarılı olmaması çok da şaşılacak iş değil.

O da yetmez gibi şirket, yazılım hatalarından düzenleyici engellere kadar çeşitli sorunlarla karşılaştı. Tüketici finansmanı alanında artan regülasyon baskısı da bu hizmetin sonunu hazırlayan faktörlerden biri oldu.

Consumer Financial Protection Bureau (Tüketici Finansmanı Koruma Kurumu), "Şimdi Al, Sonra Öde" hizmetlerinin kredi kartı şirketleriyle aynı düzenlemelere tabi olması gerektiğini duyurmuştu. Bu durum, Apple’ın abonelik hizmetine de benzer bir denetim getirebilirdi ama olmadı.

Başka Bir Formatta Tekrar Gündeme Gelebilir

Projeyi hayata geçirememek Apple için hayal kırıklığı ancak şirketin başka yenilikler üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Donanım abonelik hizmeti fikri uygulanabilir olmasa da, Apple’ın müşteri deneyimini iyileştirmek ve yeni gelir modelleri oluşturmak adına farklı yollar aradığından ötürü şirketin, şimdi rafa kaldırma kararı aldığı abonelik modelini başka formatlarda tekrar gündeme getirmesi muhtemel.