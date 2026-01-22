Apple'dan Yeni Akıllı Cihaz Geliyor! Çok Küçük Olacak

Apple'ın yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yapay zeka desteğine sahip olacağı söylenen bu cihazın oldukça küçük bir boyuta sahip olacağı ileri sürüldü. Dahası, çevrede neler olup biten her şeyden haberdar olarak kullanıcılara çok büyük bir yardımının dokunması bekleniyor.

Apple'ın Yapay Zeka Destekli Cihazı Nasıl Çalışacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, kullanıcının çevresinde neler olup bittiğinin farkında olmasını sağlayan kameralarla donatılacak. Bu cihazın günlük kıyafetlere takılarak kullanabileceği öne sürülüyor. Biri standart, diğeri geniş açılı olmak üzere iki kamera bulunacak. Ayrıca üç mikrofon ve bir hoparlör entegre edilecek. Yan tarafında ise fiziksel bir düğme bulunacak.

Bu kameraların temel amacı sadece fotoğraf çekmek değil, yapay zekanın bulunulan ortam hakkında bilgi edinmesi olacak. Kullanıcı önündeki bir nesne hakkında sorular yöneltebilecek. Ayrıca ana dilin konuşulmadığı bir ülkedeki yabancı dildeki tabelaları, menüleri ve benzerlerini çevirmesi muhtemel görünüyor.

Üç mikrofonun yer alması büyük bir olasılıkla sesinizin daha net bir şekilde alınmasını sağlamak adına yapılan bir tercihten kaynaklanıyor. Bu, sadece yapay zekanın sizi dinlemesini değil, sesinizi de çok net bir şekilde alabileceği anlamına geliyor. Yandaki fiziksel düğmenin ne işe yarayacağı şimdilik net değil ancak dinleme modunu kapatma veya cihazı tamamen devre dışı bırakma gibi bir işlevi olabilir.

Bu cihaz, kolay taşınabilir olması için yaklaşık bir AirTag boyutunda olacak. Alüminyum ve camdan yapılmış ince ve dairesel bir yapıda olacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bu cihazla ilgili yakın zamanda Apple tarafından bir duyuru yapılması ise mümkün görünmüyor. Aktarılan bilgilere göre şu an cihaz geliştirme aşamasının başlarında ve piyasaya sürüleceği tarih olarak 2027 yılı gösteriliyor.