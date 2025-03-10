Apple'ın Büyük Planları Çöpe Mi Gidiyor? Yine Ertelemek Zorunda Kaldı

Apple, akıllı ev cihazlarını tek bir noktadan yönetmeyi sağlayacak iPad benzeri ekranlı bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Bu cihazın HomeOS adlı yepyeni bir işletim sistemiyle geleceğine dair söylentiler masada.

Cihaz önceleri 2025 yılında gelecek diye konuşuldu, ardından bu tarih 2026 olarak güncellendi. Şimdi yine bir erteleme kararı alındı ve işin kötüsü ortada yeni bir tarih bile yok. Apple'ın büyük planları hayal kırıklığıyla sona eriyor gibi görünüyor.

Bu erteleme haberini duyuran isim, Apple haberleriyle ünlü Bloomberg'den Mark Gurman. Çoğu zaman doğru sızıntılar sunuyor. Şimdi ise söylediğine göre Apple içindeki bazı kaynaklar cihazın tamamen iptal edilebileceğini bile düşünüyor.

Gelen bilgilere göre cihaz 6 veya 7 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip olacak ve bu ekranlar Çin'den ithal edilecek. Peki iptal olacak mı?

Smart Hub Siri Yüzünden Ertelenebilir Mi?

Başlangıçta bu cihazın Mart 2025'te tanıtılması planlanıyordu. Ancak cihazın yeni Siri güncellemelerine bağlı olması, projeyi bir çıkmaza soktu. Bildiğiniz üzere Siri güncellemeleri de sürekli erteleniyor, hatta yine Apple içindeki isimler bu projenin iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Apple'ın Siri'ye kazandırmak istediği yeni özelliklerde ciddi yazılım hataları var ve bu yüzden Siri'nin geliştirilmesi beklenenden daha uzun sürecek.

İşte Smart Home Hub'ı doğrudan etkileyen yeni Siri özellikleri:

Ekrandaki içeriğe duyarlı hale gelmesi

Daha kapsamlı uygulama kontrolleri sunması

Kişisel verileri ve alışkanlıkları daha iyi anlaması

Test Süreçleri Başladı

Her ne kadar ürünün çıkış tarihi belirsiz olsa da, Apple çalışanlarının bazı prototipleri kendi evlerinde test ettiği söyleniyor. Yani cihazın tamamen rafa kaldırılması söz konusu değil ama Siri düzeltilmeden görücüye çıkması pek mümkün olmayacak.

Şu an elimizde bir tarih yok. Apple açıklama yapmaktan kaçınıyor.