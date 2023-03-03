Samsung'dan Akıllı Gözlük ve Yüzük Geliyor!

Samsung, "Galaxy Glasses" AR/VR başlığı ve "Galaxy Ring" akıllı yüzüğü için marka tescili aldı. Görünüşe göre şirket cihaz portföyünü genişletmeye hazırlanıyor.

Meta Quest serisi ve Apple'ın kendi başlığını piyasaya süreceği söylentileri arasında AR ve VR teknoloji sektörü sürekli büyüyor. Daha geçen ay Samsung (Qualcomm ve Google ile ortaklaşa) yakın gelecekte "genişletilmiş gerçeklik" donanımı üretme niyetini açıklamıştı.

Bu hafta itibariyle bu ortaklığın meyvelerini Samsung tarafından "Galaxy Glasses" markasını ortaya çıkaran yeni bir ticari marka tescili ile görmeye başladık. Ticari marka tescili hem AR hem de VR'ı kapsıyor.

Yeni Bir VR Deneyimi: GALAXY GLASSES



"GALAXY GLASSES™ ticari marka tescilinin sanal gerçeklik başlıkları, artırılmış gerçeklik başlıkları, kulaklıklar, akıllı telefonlar ve akıllı gözlükler kategorilerini kapsaması amaçlanmaktadır."

Şirketler genellikle bir projenin büyümesi için hareket alanı bırakmak adına kesinlikle olması gerekenden biraz daha geniş ticari markaları tescil ettirirler. Durum böyleyken, Samsung'un büyük "genişletilmiş gerçeklik" projesinin ince akıllı gözlükler mi yoksa tam bir VR başlığı deneyimi mi olacağını söylemek için ne yazık ki çok erken.

Şirket ayrıca "Galaxy Ring" için de bir ticari marka tescili başvurusunda bulundu. Açıklamaya göre Galaxy Ring'in sağlık, fitness ve uyku verilerini toplaması ve geleneksel bir bilekten takılan fitness takip cihazına duyulan ihtiyacın yerini alması amaçlanıyor.

Sağlık Verileri Artık Parmaklarınızda: GALAXY RING



"SAMSUNG GALAXY RING™ ticari marka tescili, sağlık, fitness ve uyku ile ilgili bilgileri izlemek ve ölçmek için akıllı bir yüzük niteliğindeki giyilebilir akıllı cihazlar, akıllı yüzükler ve akıllı telefonlar kategorilerini kapsaması amaçlanmaktadır."

Şu an itibariyle, bu iki muhtemel Samsung cihazının birbiriyle ilişkili olup olmadığı net değil. Yalnızca ticari marka metnine dayanarak, Galaxy Ring'in yalnızca sağlıkla ilgili verileri toplaması ve akıllı telefonunuza göndermesi amaçlanıyor.

Bu ticari markalar artık kamuya açık olarak dosyalandığından, Samsung'un Galaxy Glasses ve Galaxy Ring cihazlarını resmî olarak tanıttığını görmemiz uzun sürmeyebilir.