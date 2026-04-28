vivo'nun Büyük Bataryalı Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Güçlü Olacak

vivo'nun geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü V60 Lite'ın devam modeli için geri sayım başladı. V70 Lite 5G olarak isimlendirilecek akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir sertifika aldı. İşte merak edilen detaylar!

vivo V70 Lite 5G Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

vivo V70 Lite 5G, V2637 model numarasıyla kısa bir süre önce Bluetooth SIG sertifikası aldı. Maalesef bu gelişme telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamıyor. Fakat tanıtımın yaklaştığına yönelik ipuçları veriyor diyebiliriz.

vivo V70 Lite 5G Özellikleri Neler Olacak?

Şu ana dek vivo V70 Lite 5G'nin teknik özelliklerine dair detaylı bir sızıntı çıkmasa da selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere akıllı telefonda 6,77 inç, 120Hz yenileme hızı ve 1080p+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Bu kapsamda yaklaşan vivo V70 Lite 5G'de 120Hz hızlarını ve 1080p+ veya daha üzerini destekleyen AMOLED bir ekran bekleyebiliriz.

OLED teknolojisi siyah renkleri en gerçekçi haliyle, diğer renkleri ise canlı bir şekilde gösterebiliyor. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızlarıyla menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Buna ek olarak modelde MediaTek'in Dimensity 7360 Turbo işlemcisi yer alıyor. Bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha az ısınıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa iQOO Z10R üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact'in 50 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilecek yeteneğe sahip.

vivo V70 Lite 5G'de MediaTek Dimensity 7360 Turbo'dan daha güçlü bir yonga setinin kullanılması söz konusu. Yani yeni cihazda tıpkı selefindeki gibi oyun performansında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Selefinde 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Bu doğrultuda yeni model çok yüksek ihtimalle daha güçlü kamera özellikleriyle karşımıza çıkacak.

Ultra geniş açılı kamera sayesinde çektiğiniz resimlere daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz.

Telefonun 7.000 mAh seviyelerinde bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi önceki modelde 90W hızlarında şarj olan 6.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyordu. Şarj hızlarının ise yine 90W seviyelerinde ya da daha yüksek olması bekleniyor.

vivo V70 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60 Lite 5G geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa markanın selefindeki tanıtım takvimine sadık kalması bekleniyor. Yani çok büyük ihtimalle akıllı telefon bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

An itibariyle vivo Türkiye'nin resmi web sitesine baktığımızda V60 Lite 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan sürümünün 33.999 TL'den satıldığını görüyoruz. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 34.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Geçen yıl piyasaya çıkan V60 Lite 5G teknik özellikleriyle beni memnun etmişti. Zira bir telefonda en çok dikkat ettiğim detay ekran yenileme hızı diyebilirim. Akıllı telefon 120Hz desteğiyle gerçekten akıcı bir deneyim sunabiliyor. Buna karşılık işlemci ve pil özellikleri de kullanıcıları üzmeyecek düzeyde. Kısaca, yeni model selefi gibi kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacak diye düşünüyorum.