vivo'dan 5G Destekli Yeni Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, Y51 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte bütçe dostu telefon, bir sertifika platformunda ortaya çıktı. vivo'nun yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip giriş veya orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y51 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

vivo Y51 5G, V2571 ve V2574 model numaralarıyla birlikte Bluetooth SIG isimli sertifika platformunda görüldü. Bu sertifika, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceği anlamına geliyor. Bluetooth SIG sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

vivo Y51 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi. IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz işlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş veya orta sınıf bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip giriş veya orta sınıf bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y51 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y31'de 6,68 inç ekran boyutu, 720 x 1608 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık mevcut.

Y31'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

vivo Y51 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip giriş veya orta sınıf bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak vivo Y31'de giriş seviyesi Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından Snapdragon 4 Gen 2, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 4 Gen 2'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu işlemci daha önce vivo Y400, POCO M7, vivo Y39 ve vivo Y31 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

vivo Y51 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Y51 5G'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunabilir. Y31'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde anak amera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz.

vivo Y51 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y51 5G'nin haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımal birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yneileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y31, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

vivo Y51 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y51 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılamdı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y51 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y51 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y31 için 14.999 rupi (7.149 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y51 5G'nin Y31'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefon, 17 bin rupi (8 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Bir telefonda yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu, genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Y51 5G'nin yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

Telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını düşünüyorum. Bence telefonda IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur. Bunun nedeni ise AMOLED'in daha canlı renklere sahip olması.