Dünyanın İlk 6K Çözünürlüğüne Sahip Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen dünyanın ilk 6K çözünürlüklü oyuncu monitörü Odyssey G8 (G80HS) modelini tanıttı. Oyun monitörü piyasasına yeni bir soluk getirmek bu cihaz, çift modlu yapısı ve yüksek ekran yenileme hızıyla da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, yeni Odyssey G8'in merak edilen diğer özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Samsung Odyssey G8'in (G80HS) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 32 inç

: 32 inç Panel Teknolojisi : Fast IPS

: Fast IPS Ekran Çözünürlüğü : 6K / 3K

: 6K / 3K Ekran Yenileme Hızı : 6K'da 165 Hz, 3K'da 330 Hz

: 6K'da 165 Hz, 3K'da 330 Hz Ekran Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit Kontrast Oranı : 1.000:1

: 1.000:1 Renk Gamı : sRGB %100

: sRGB %100 Renk Desteği : 10-bit

: 10-bit Portlar: 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB-A, 1 x USB-B ve 1 adet kulaklık girişi.

Samsung Odyssey G8'in (G80HS) Ekran Özellikleri Neler?

Ekranın merkezinde, 6144 x 3456 piksel çözürlük sunan kaliteli bir Fast IPS panel yer alıyor. 32 inç büyüklüğündeki bu panel kullanıcılara hem oyunlarda hem de profesyonel kullanımlarda devasa bir çalışma alanı vaat ediyor.

Yeni Odyssey G8'in, en önemli özelliklerinden biri de Çift Mod sistemi. Cihaz, standart kullanımda 6K çözünürlükte 165 Hz gibi oldukça akıcı bir yenileme hızı sunuyor.

Cihazın, bu varsayılan 6K 165 Hz modu, özellikle devasa açık dünya oyunlarında her detayı görmek isteyenler için oldukça ideal. Oyunlardaki çevresel grafiklerin ve kaplamaların kalitesi de cihazın yüksek piksek yoğunluğu sayesinde çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar netleşiyor.

6K ekranın sunduğu bu kalite, Fast IPS panel ile birleştiğinde ise yüksek seviyede bir renk doğruluğu ortaya çıkıyor. Ekranda gördüğünüz renkler, gerçeğe en yakın tonlarda yansıtılarak oyun içi atmosferin tüm doğallığını size aktarıyor.

Cihazın diğer modu ise 3K çözünürlükte 330 Hz gibi devasa bir ekran yenileme hızı sunuyor. Bu sayede oynadığınız Valorant, CS2 veya PUBG gibi FPS oyunlarda espor seviyesinde bir akıcılık elde ediyorsunuz.

Samsung, bu akıcı görüntüyü korumak adına cihaza AMD FreeSync Premium Pro ve Nvdia G-Sync desteklerini eklemiş. Böylece ani FPS düşüşlerinde bile ekranda herhangi bir ekran yırtılması veya takılması yaşamıyorsunuz.

Odyssey G8'in ekran tepki süresine baktığımızda ise, Fast IPS panellerde görmeye alıştığımız 1 ms tepki süresiyle karşılaşıyoruz. Bu değer, rekabetçi oyunlar için fazlasıyla yeterli olsa da yeni nesil OLED ekranların sunduğu tepki sürelerinden geride.

Cihaz ekran parlaklığı tarafında ise, HDR10+ Gaming sertifikasıyla birlikte kulanıcılara maksimum 400 nit parlaklık sunuyor. Bu değer aydınlık ortamlarda rahat bir kullanım sağlarken, oyun içindeki karanlık detayları da belirgenleştiriyor.

Samsung Odyssey G8'in (G80HS) Bağlantı Seçenekleri Neler?

Odyssey G8, bağlantı seçenekleri noktasında ise 2 adet HDMI, 2 adet USB-A, 1 adet DP, 1 adet USB-B portlarına ve 1 adet kulaklık girişine sahip. Bu zengin bağlantı seçenekleriyle, klavye, fare veya diğer cihazlarını doğrudan monitöre bağlayabiliyorsunuz.

Samsung Odyssey G8 (G80HS) Kimler İçin Uygun?

Odyssey G8, Samsung tarafından bir oyun monitörü olarak piyasa sürülse de sadce oyuncuları hedeflemiyor. Cihazın devasa 6K çözünürlüğü ve 32 inç boyutu, video kurgu uzmanları, grafik tasarımcılar ve yazılımcılar için aynı anda birden fazla pencereyi pencereyi kullanabilecekleri bir masaüstü sunuyor.

Buna ek olarak şunu da belirtmek isteriz; 6K çözünürlükte veya 330 Hz yenileme hızında oyun oynamak için oldukça güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bu monitörün potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek içinse üst düzey bir ekran kartına sahip olmalısınız.

Samsung Odyssey G8 (G80HS) Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, bu üst düzey oyun monitörünü Avrupa pazarında satışa sunsa da henüz Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, şirketin halihazırda birçok Odyssey oyun monitörü ülkemizde satılıyor. Bu sebeple, Odyssey G8'inde yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Samsung Odyssey G8'in (G80HS) Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Odyssey G8, 1499 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 79 bin 75 TL'ye tekabül ediyor. Eğer cihaz ülkemize gelirse, ek vergilerle birlikte 95-100 bin TL bandında bir fiyata sahip olacağını tahmin ediyoruz. Cihazın henüz Türkiye fiyatının açıklamaması sebebiyle söylediğimiz bu rakamların birer tahmin olduğunu hatıralatalım.

Editörün Yorumu

Samsung Odyssey G8'in özelliklerini tepki süresi hariç harika bulduğumu belirteyim. Özellikle cihazın sahip olduğu 6K çözünürlük, alışkın olduğumuz 4K çözünürlüklü monitörlerin kat be kat üzerinde. Monitörün çift modlu yapısıda farklı oyun türlerini oynamayı sevenlerin tam ihtiyacına yönelik. Ancak, monitörün potansiyelinden tam anlamıyla faydalanmanız için yüksek donanımlı bir bilgisayara ve üst seviye bir ekrana kartına sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Ortalama bir bilgisayar ve ekran kartıyla Odyssey G8'in sunacağı özelliklerden muhtemelen faydalanamazsınız.

Buna ek olarak monitörün, halihazırdaki fiyatı bile cepleri yakıyor. Bir de yüksek döviz kuru ve ek vergilerle birlikte cihazın Türkiye satış fiyatını düşünürsek, oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sebeple, monitörün ulaşılabilirlik açısından ülkemizde düşük seviyede kalacağını tahmin ediyorum.