Kazananlar Açıklandı! İşte Yılın iPhone Uygulama ve Oyunu!

Apple, her yıl olduğu gibi bu yılın sonuna yaklaşırken de App Store Ödülleri kazananlarını açıkladı. Toplam 17 uygulama ve oyun, sundukları kullanıcı deneyimi ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkarak yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Peki bu yılın kazananları kimler? İşte 2025 App Store Ödülleri kazananları...

2025 App Store Ödülleri Kazananları

Uygulamalar

Tiimo (Yılın iPhone Uygulaması)

Detail (Yılın iPad Uygulaması)

Essayist (Yılın Mac Uygulaması)

Explore POV (Yılın Apple Vision Pro Uygulaması)

Strava (Yılın Apple Watch Uygulaması)

HBO Max (Yılın Apple TV Uygulaması)

Oyunlar

Pokémon TCG Pocket (Yılın iPhone Oyunu)

DREDGE (Yılın iPad Oyunu)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Yılın Mac Oyunu)

Porta Nubi (Yılın Apple Vision Pro Oyunu)

WHAT THE CLASH? (Yılın Apple Arcade Oyunu)

Kültürel Etki

Art of Fauna

Chants of Sennaar

desp elote

Be My Eyes

Focus Friend

StoryGraph

Apple’ın App Store editörleri tarafından özenle seçilen ve teknoloji devinin kısa süre önce paylaştığı listeye baktığımızda gün planlama uygulaması Tiimo’nun yılın iPhone uygulaması olduğunu görüyoruz. Öte yandan Pokémon TCG Pocket ise yılın iPhone oyunu seçildi.

Yılın iPad, Mac, Vision Pro, Watch ve TV uygulamalarıysa sırasıyla Detail, Essayist, Explore POV, Strava ve HBO Max olarak açıklandı. Oyun tarafında ise DREDGE yılın iPad oyunu seçilirken, Cyberpunk 2077: Ultimate yılın Mac oyunu oldu. Porta Nubi ve WHAT THE CLASH ise sırasıyla yılın Vision Pro ve Arcade oyunu unvanını almayı başardı.

Apple CEO'su Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: