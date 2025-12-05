Kazananlar Açıklandı! İşte Yılın iPhone Uygulama ve Oyunu!
Apple, 2025 yılı için App Store Ödülleri kazananlarını açıkladı. Böylelikle yılın iPhone, iPad, Mac, Vision Pro uygulama ve oyunları netleşti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, 2025 App Store Ödülleri kazananlarını açıkladı.
- Uygulama ve oyunlar şirketin editörleri tarafından seçildi.
- Tiimo ve Pokémon TCG Pocket, yılın iPhone uygulama ve oyunu seçildi.
Apple, her yıl olduğu gibi bu yılın sonuna yaklaşırken de App Store Ödülleri kazananlarını açıkladı. Toplam 17 uygulama ve oyun, sundukları kullanıcı deneyimi ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkarak yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Peki bu yılın kazananları kimler? İşte 2025 App Store Ödülleri kazananları...
2025 App Store Ödülleri Kazananları
Uygulamalar
- Tiimo (Yılın iPhone Uygulaması)
- Detail (Yılın iPad Uygulaması)
- Essayist (Yılın Mac Uygulaması)
- Explore POV (Yılın Apple Vision Pro Uygulaması)
- Strava (Yılın Apple Watch Uygulaması)
- HBO Max (Yılın Apple TV Uygulaması)
Oyunlar
- Pokémon TCG Pocket (Yılın iPhone Oyunu)
- DREDGE (Yılın iPad Oyunu)
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Yılın Mac Oyunu)
- Porta Nubi (Yılın Apple Vision Pro Oyunu)
- WHAT THE CLASH? (Yılın Apple Arcade Oyunu)
Kültürel Etki
- Art of Fauna
- Chants of Sennaar
- desp elote
- Be My Eyes
- Focus Friend
- StoryGraph
Apple’ın App Store editörleri tarafından özenle seçilen ve teknoloji devinin kısa süre önce paylaştığı listeye baktığımızda gün planlama uygulaması Tiimo’nun yılın iPhone uygulaması olduğunu görüyoruz. Öte yandan Pokémon TCG Pocket ise yılın iPhone oyunu seçildi.
Yılın iPad, Mac, Vision Pro, Watch ve TV uygulamalarıysa sırasıyla Detail, Essayist, Explore POV, Strava ve HBO Max olarak açıklandı. Oyun tarafında ise DREDGE yılın iPad oyunu seçilirken, Cyberpunk 2077: Ultimate yılın Mac oyunu oldu. Porta Nubi ve WHAT THE CLASH ise sırasıyla yılın Vision Pro ve Arcade oyunu unvanını almayı başardı.
Apple CEO'su Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Her yıl geliştiricilerin en iyi fikirlerini insanların hayatlarını zenginleştiren yenilikçi deneyimlere dönüştürme şekilleri bizi ilham veriyor. Bu yılın kazananları, App Store’un yaratıcılığını ve mükemmelliğini temsil ediyor ve dünya çapında uygulama ve oyunların insanlar üzerinde nasıl anlamlı bir etki yarattığını gösteriyor.
- Tim Cook