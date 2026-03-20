ChatGPT'nin Apple'a Kazandırdığı Para Dudak Uçuklattı!

Son dönemlerde yapay zeka uygulamaları popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bu alanda OpenAI, Google, Anthropic ve xAI gibi şirketlerin sunduğu uygulamalar öne çıkıyor. Bu firmalar ise hızla büyüyen kullanıcı sayısını değerlendirerek gelirlerini artırmak amacıyla abonelik tabanlı ücretli planlar sunuyor.

Şirketler bu abonelikleri sayesinde her ay ciddi gelirler elde ediyor. Ancak görünüşe göre ciddi gelir elde edenler yalnızca sohbet botlarının geliştiricileri değil. Kısa süre önce paylaşılan veriler, ABD'li teknoloji devi Apple'ın da bu uyuglamalar sayesinde dikkat çekici seviyede kazanç sağladığını gözler önüne serdi.

Apple, Yapay Zekâ Uygulamaları Sayesinde Kaç Para Kazandı?

Mobil uygulama ve oyunlar ile ilgili veriler paylaşan AppMagic’in raporuna göre Apple, 2025 yılında yapay zekâ uygulamaları sayesinde yaklaşık 900 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelir, kullanıcıların uygulama içi abonelikler için yaptığı ödemelerden alınan ve genellikle yüzde 15 ile 30 arasında değişen komisyonlardan oluşuyor. Bildiğiniz üzere App Store üzerinden indirdiğiniz bir uygulamada abonelik satın aldığınızda ödediğiniz ücretin belirli bir kısmı komisyon olarak Apple’a aktarılır.

900 milyon dolarlık komisyon kazancının en büyük kısmını ise ChatGPT sağladı. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Apple’a ocak ayında 35 milyon dolar kazandırırken, bu rakam ağustos ayında 101 milyon dolara kadar çıktı. Ayrıca ChatGPT'nin yapay zekâ uygulamaları kaynaklı kazancın yüzde 75’ini oluşturduğu açıklandı. Onu yüzde 5 ile Grok takip ederken, kalan paysa diğer sohbet botu uygulamalarına ait.

iOS'ta En Popüler Yapay Zeka Uygulamaları Hangileri?

Verilere göre iOS kullanıcılarının en çok tercih ettiği yapay zekâ uygulaması tahmin edebileceğiniz üzere ChatGPT. Onu Elon Musk’ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok ile Anthropic imzalı Claude takip etti. Dördüncü sırada Perplexity yer alırken, Google’ın geliştirdiği Gemini beşinci sırada.

Tabii yapay zekâ dünyasındaki ilerleme ve şirketler arasındaki rekabet hiç hız kesmediği için bu sıralama bir anda tersine bile dönebilir. Mesela Google dünyayı sallayan bir gelişmeyle karşımıza çıkarsa bir anda zirveye bile yerleşebilir.

Editörün Yorumu

Yapay zekâ sohbet botu uygulamalarının her geçen gün daha da fazla popüler hale gelmesi nedeniyle hem bu uygulamaların geliştiricilerinin hem de Apple gibi uygulama mağazası sahiplerinin gelirlerini artırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.