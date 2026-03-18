ChatGPT'ye Yeni Yapay Zeka Modeli Eklendi! Ücretsiz Kullanılabiliyor

OpenAI, bu ayın başlarında yapay zeka modelinin yeni bir sürümünü kullanıma sundu. Şirket, GPT-5.4 isimli bu modelden sonra şimdi de daha hızlı ve uygun maliyetli yeni modeller GPT-5.4 Mini ile GPT-5.4 Nano'nun duyurusunu yaptı. Hatta bu modellerden biri şu an ücretsiz ChatGPT hesabı olan kullanıcılar tarafından bile kullanılabiliyor.

GPT-5.4 Mini'nin Özellikleri Neler?

GPT-5.4 Mini, hız ve performans odaklı bir model olarak öne çıkıyor. Önceki GPT-5 Mini sürümüne göre iki kat daha hızlı çalışıyor. Görsel analiz konusunda GPT 5 Mini modelini büyük ölçüde geri bırakırken GPT-5.4 sürümü ile neredeyse yarışacak seviyede. Öyle ki OSWorld kıyaslama testinde GPT-5.4 yüzde 75 oranı ile ilk sırada konumlanırken bunun hemen arkasında GPT-5.4 Mini modeli geliyor.

Yeni model, akıl yürütme desteği ile birlikte geliyor. Bu, bir sorunu çözmek için adım adım düşünme sürecinden geçtiği anlamına geliyor. Yani model sadece bir sonraki kelimenin ne olacağını tahmin etmekle sınırlı kalmıyor, problemleri çok aşamalı bir yaklaşımla ele alıp çözüme kavuşturuyor.

Bu model ayrıca çok modlu çalışma özelliğine sahip. Yani görsel ve ses girişlerini de kabul ediliyor. Birden fazla görsel yükleyerek sorunuzu yazabiliyorsunuz. OpenAI'ın bu yapay zeka modeli ise otomatik olarak görsel analiz yeteneğini devreye alarak sorunuzu ortadan kaldıracak yanıtı üretiyor.

GPT-5.4 Mini Kimler Tarafından Kullanılabiliyor?

GPT-5.4 Mini şu anda ChatGPT'nin ücretsiz veya Go hesap kullanıcılarının erişimine açık durumda. Yeni modeli kullanmaya başlamak için tek yapılması gereken ChatGPT'yi açtıktan sonra artı (+) simgesine basıp "Daha derin düşün" seçeneğine basmak. Sohbet botu, derin düşünme modunda otomatik olarak GPT-5.4 Mini modeli ile çalışıyor.

Hâlihazırda zaten ücretli abonelik hizmetinden yararlanan bir Plus kullanıcısıysanız ve GPT-5.4 modelinin kullanım limitini aşarsanız yine otomatik olarak bu modele geçiş yapacaksınız. Elbette ki kıyaslama testlerinde GPT-5.4 modeli kadar öne çıkmıyor ama bunun hemen arkasından gelerek ihtiyaçlarınızı karşılamakta yeterli performans sergiliyor.

GPT-5.4 Nano Neler Sunuyor?

OpenAI sadece GPT-5.4 Mini ile sınırlı kalmadı. Bu modelin yanı sıra GPT-5.4 Nano modelini de duyurdu ancak bu, sohbet botunun kullanıcılarının erişimine açılmadı. Sadece API üzerinden yazılım geliştiricilerine sunuldu. Bu model de tıpkı GPT-5.4 Mini oldukça uygun maliyetli bir model. OSWorld kıyaslama testinde yüzde 39 puanla birlikte GPT-4 Mini'nin hemen arkasından geliyor. Planlama ve fikir edinme gibi gibi basit işler için ideal bir seçenek olarak değerlendirilmeye uygun olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

GPT-5.4 Mini'nin ücretsiz hesap kullanan kişilerin de erişimine açılmasını oldukça değerli bir adım olarak görüyorum. Gelişmiş yapay zeka destekli sohbet botları için yüksek meblağlar ödemek istemeyenler açısından oldukça büyük bir avantaj olduğu kanaatindeyim. Tabii ki GPT-5.4 ile aynı performansı sunmaz ancak birçok kıyaslama testinde ona çok yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden düzenli olarak kullanılabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim.