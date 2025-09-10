Apple'dan iPhone'lar İçin Özel Aksesuar: Büyük Kolaylık Sunacak

Apple, son derece işlevsel bir aksesuar tanıttı. iPhone'unuzu elinizde taşımanıza gerek bırakmayacak olan bu yeni aksesuar, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak. Geniş renk yelpazesi ise bu özel aksesuarı hem kıyafetlerinize hem zevkinize uygun bir şekilde kullanmanızı mümkün hâle getiriyor.

Apple, iPhone'lar İçin Çapraz Askı Sunuyor

Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği Awe Dropping etkinliğinde en yeni iPhone 17 serisi tanıtıldı. Teknoloji devi, diğer yeni Apple ürünlerinin yanı sıra iPhone kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunacak çapraz askının işlevselliğini de gözler önüne serdi.

iPhone'unu ellerini kullanmadan rahat bir şekilde taşımak isteyenlere göre olan yeni aksesuar, size büyük bir kolaylık sağlayabilir. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET kumaşlardan özenle üretilen kusursuz ve dar dokuma askılar, vücudunuzu konforlu bir şekilde sararak rahat ve şık bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

Aksesuarda paslanmaz çelik sürgülü mekanizmaya sahip esneyebilen mıknatıslar mevcut. Böylece kayış uzunluğunu tamamen kendinize göre ayarlama imkânına sahipsiniz. Bu aynı zamanda askının iki tarafını da sağlam ve düzgün bir şekilde hizalı kalmasına yardımcı oluyor.

iPhone'lar İçin Sunulan Çapraz Askının Fiyatı Ne Kadar?

Apple tarafından iPhone kullanıcılarına sunulan çapraz askı, 3 bin 499 TL fiyat etiketine sahip. Bu özel aksesuar, neon sarı, açık mavi, mavi, mor, sienna, turuncu, uçuk kahve, yeşil, açık gri ve siyah olmak üzere toplamda 10 farklı renk seçeneği sunuyor. Bu geniş renk yelpazesi sayesinde Apple'ın kullanışlı aksesuarını tamamen tarzınıza uygun şekilde kullanabiliyorsunuz.

Peki, siz iPhone'lar için sunulan çapraz askı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özel aksesuar ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.