Apple Car, 18 Dakikada %80 Şarj Olacak İddiası

Apple Car nasıl olacak? Apple Car özellikleri hakkında ilk bilgiler geldi. Tasarımı merakla beklenen Apple Car modelinin bazı dikkat çekici özellikleri gün yüzüne çıktı.

Apple Car hakkında gelen son bilgili sizler için derledik.

Apple Car Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple Car hakkında birkaç iddia ortaya attı. Kuo, Apple'ın araba için Hyundai ile yakın çalışacağını iddia etti. Ayrıca Apple'ın gelecekteki modellerde Avrupalı ​​otomobil üreticisi PSA ve General Motors ile çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

Kuo, ilk Apple Car'ın Hyundai'nin E-GMP elektrikli araç platformunu temel alacağını söylüyor. Bu araba platformu geçen yıl Aralık ayında Hyundai tarafından tanıtıldı. Platform, beş bağlantılı bir arka süspansiyon, iki motor, akü hücreleri, şarj sistemi ve diğer şasi bileşenlerinden oluşuyor.

Hyundai, E-GMP platformunun yaklaşık 310 millik bir menzil sunduğunu ve 18 dakikada %0'dan %80'e şarj edebileceğini iddia ediyor. E-GMP araç platformunun hızı, 3,5 saniyede 160 mil ile sınırlı. Bu E-GMP platformu, Hyundai'nin yanı sıra önümüzdeki yıllarda Kia tarafından elektrikli araçları için kullanılacak.

Apple, akıllı telefon üretiminde olduğu gibi, Apple Car'ın üretimi ve montajı için de birden fazla tedarikçi ile çalışacak. Bununla birlikte Apple Car modeli de 18 dakikada %80 oranında şarj olabilir.

Analist Kuo, Apple'ın uzun vadeli iPhone üretim ortağı Foxconn'un Apple Car tedarik zincirinin bir parçası olmasını beklemiyor. Şirket elektrikli araç pazarına yeni girdi ve Apple'ın bu noktada Apple Car için yeni bir ortakla gitmesi pek olası görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir rapor Apple'ın muhtemelen bir dereceye kadar otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli olması beklenen otomobili piyasaya sürmek için "en az on yıl" vakit alacağını iddia ediyor.

Apple Car Ne Zaman Çıkacak?

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.