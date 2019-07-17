'Apple Card' Çok Yakında Kullanıma Sunulabilir

Apple, bu yılın başlarında Apple Card’ı duyurmuştu. Apple Pay ile mobil ödemelere çoktan geçiş yapan Apple’ın kendi kredi kartını çıkaracağını öğrenmek çok da sürpriz olmadı. Apple Card’ın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 9to5Mac’e göre kart bu hafta piyasaya sürülebilir.

Bu iddia, iOS 12.4'ün yedinci geliştirici beta sürümünün yaklaşmakta oluşuna ve yayınlanan birden fazla anonim kaynağa dayanıyor. Apple Card’ın bu hafta gelip gelmeyeceği henüz net değil ancak Apple’ın çalışanları arasında Apple Card testlerini genişlettiği ve bunun da Apple Card’ın yaklaştığının bir göstergesi olduğu söyleniyor.

Apple'ın Kredi Kartı

Apple Card, Apple’ın kendi kredi kartı olarak geliyor. Titanyumdan yapılan bu kart, kredi kartlarının geçerli olduğu mağazalarda kullanılabilecek. Ayrıca bu kart, kullanıcıların Apple Pay hesaplarıyla da bağlantılı olacak ve Goldman Sachs desteğiyle gelecek.

Çok Daha Güvenli

Apple Card’ın en önemli avantajlarından biri, kart üzerinde hiçbir kart numarası ya da CVV güvenlik kodunun olmaması. Bu sayede Apple Card, sıradan kredi kartlarından çok daha güvenli olacak.

Son kullanma tarihi olmayan Apple Card’da, aynı zamanda hiçbir gecikme ücreti, yıllık kart ücreti ya da uluslararası ücret de olmayacak. Kart ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacak ancak sonrasında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi planlanıyor.