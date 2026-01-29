İhtiyacınız Olan Tüm Uygulamalar Artık Tek Bir Yerde

Apple'ın kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni hizmeti tüm dünyada erişime açıldı. Apple Creator Studio olarak adlandırılan bu uygulama paketi, video düzenleme ve müzik üretimi de dahil olmak üzere çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımlar içeriyor.

Apple Creator Studio'nun Fiyatı Ne Kadar?

Apple Creator Studio için aylık 349,99 TL fiyat etiketi belirlendi. Bir kez ödeme yapıp bir yıl boyunca kullanmak isteyenler ise 3.499 TL ödeyerek abonelik hizmeti kapsamında sunulan tüm yazılımlara erişim imkânı kazanıyor. Ayrıca hem öğrenciler ve eğitimciler hem yeni Apple ürünü alanlar için de önemli fırsatlar sunuluyor.

Yeni bir iPad ya da Mac satın aldığınızda üç ay boyunca Apple Creator Studio'yu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Öğrenci veya öğretmen olanlar ise aylık 149,99 TL veya yıllık 1.499 TL karşılığında yazılım paketini kullanabiliyor. Bunların haricinde herkese bir aylık ücretsiz deneme hakkı veriliyor.

Apple Creator Studio Neler Sunuyor?

Apple Creator Studio'yu indiren Mac kullanıcıları, Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion 6.0, Compressor 5.0, MainStage, Pages, Numbers ve Keynote yazılımlarına erişebiliyor. iPad kullanıcıları ise Mac kullanıcılarının erişebildiği Motion, Compressor ve MainStage yazılımlarının haricinde tüm hizmetlere erişim sağlayabiliyor.

iPhone kullanıcıları, Apple Creator Studio sayesinde Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarını kullanabiliyor. Bu uygulamaları Mac için tek seferlik satın almak da mümkün. Daha önce bu uygulamalardan birini alıp Apple Creator Studio aboneliği edinenler, her iki sürümü de kullanabiliyor. Uygulamaların her iki sürümü de Mac'te yüklü olduğunda bunların ayırt edilmesi için farklı simgeler kullanılıyor.