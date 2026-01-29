İhtiyacınız Olan Tüm Uygulamalar Artık Tek Bir Yerde
Apple Creator Studio, dünya genelinde hizmete sunuldu. Final Cut Pro, Logic Pro ve çok daha fazlasına uygun fiyata erişmeyi mümkün hâle getiriyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple Creator Studio'nun aylık ücreti 349,99 TL, yıllık ücreti ise 3.499 TL olarak belirlendi.
- Öğrenciler ya da öğretmenler, bu yazılım paketini aylık 149.99 TL ya da yıllık 1.499 TL karşılığında kullanabiliyor.
- Herkes hiçbir şekilde ücret ödemeden Apple Creator Studio'yu bir ay boyunca ücretsiz kullanma imkânına sahip.
Apple'ın kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni hizmeti tüm dünyada erişime açıldı. Apple Creator Studio olarak adlandırılan bu uygulama paketi, video düzenleme ve müzik üretimi de dahil olmak üzere çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımlar içeriyor.
Apple Creator Studio'nun Fiyatı Ne Kadar?
Apple Creator Studio için aylık 349,99 TL fiyat etiketi belirlendi. Bir kez ödeme yapıp bir yıl boyunca kullanmak isteyenler ise 3.499 TL ödeyerek abonelik hizmeti kapsamında sunulan tüm yazılımlara erişim imkânı kazanıyor. Ayrıca hem öğrenciler ve eğitimciler hem yeni Apple ürünü alanlar için de önemli fırsatlar sunuluyor.
Yeni bir iPad ya da Mac satın aldığınızda üç ay boyunca Apple Creator Studio'yu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Öğrenci veya öğretmen olanlar ise aylık 149,99 TL veya yıllık 1.499 TL karşılığında yazılım paketini kullanabiliyor. Bunların haricinde herkese bir aylık ücretsiz deneme hakkı veriliyor.
Apple Creator Studio Neler Sunuyor?
Apple Creator Studio'yu indiren Mac kullanıcıları, Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion 6.0, Compressor 5.0, MainStage, Pages, Numbers ve Keynote yazılımlarına erişebiliyor. iPad kullanıcıları ise Mac kullanıcılarının erişebildiği Motion, Compressor ve MainStage yazılımlarının haricinde tüm hizmetlere erişim sağlayabiliyor.
iPhone kullanıcıları, Apple Creator Studio sayesinde Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarını kullanabiliyor. Bu uygulamaları Mac için tek seferlik satın almak da mümkün. Daha önce bu uygulamalardan birini alıp Apple Creator Studio aboneliği edinenler, her iki sürümü de kullanabiliyor. Uygulamaların her iki sürümü de Mac'te yüklü olduğunda bunların ayırt edilmesi için farklı simgeler kullanılıyor.