Apple Tarih Verdi: Popüler Uygulamaya Yeni Reklamlar Geliyor

App Store'da hâlihazırda reklam sayısının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Uygulamalarını öne çıkarmak isteyen geliştiricilerden verilen reklamlar gibi rahatsız etmeyen tanıtımlara yer veriliyor ancak yeni yapılan duyuruya göre çok yakın bir zamanda platformda yer alan reklamların sayısında önemli bir artış yaşanacak.

App Store'a Yeni Reklamlar Ne Zaman Eklenecek?

Apple'ın geliştiricilere gönderdiği bir e-postaya göre App Store'un yeni reklamları, 3 Mart 2026 tarihinde ilk olarak İngiltere ve Japonya'daki kullanıcılara gösterilecek. Mart ayının sonunda ise Türkiye de dahil diğer tüm ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli hâle gelecek. Bu da yeni reklam alanlarını ilk iki ülkeye göre daha geç göreceğimiz anlamına geliyor.

Bu yeni reklamlar, geliştiricilere daha fazla seçenek sunacak. Teknoloji devi, şimdiye kadar geliştiricilere yalnızca arama sonuçlarının en üstünde yer almak için ödeme yapmasına izin veriyordu ancak bu yenilikle beraber arama sonuçlarına göz atarken sayfayı aşağı kaydırdıkça ek reklam alanlarına da yer verilecek.

Hâlihazırda reklamı yayında olan geliştiricilerin herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmayacak. Reklamlar otomatik olarak yeni reklam alanlarına da çekilebilecek. İlk aktarılan bilgilere göre geliştiriciler, reklamın en üstte mi yoksa daha aşağıda mı görüneceği konusunda söz sahibi olmayacak. Bunun için ayrıca teklif veremeyecek.

Yeni reklam alanları, iOS 26.2 ya da iPadOS 26.2 ve üstü sürümlerin yüklü olduğu iPhone ve iPad cihazlarında görüntülenebilecek. Şu an olduğu gibi yeni reklamlarda da özel bir arka plan ya da reklam etiketi bulunacak. Böylece sıradan bir kullanıcı, arama sonucunun reklam mı yoksa normal bir sonuç mu olduğunu ilk bakışta anlayabilecek.