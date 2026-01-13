Apple Creator Studio Tanıtıldı: Tüm Uygulamalar Tek Bir Pakette!

Teknoloji devi Apple içerik üreticilerinin, kurgu uzmanlarının ve müzisyenlerin hayatını kolaylaştıracak yepyeni bir platformla karşımıza çıktı. Şirket, bugüne kadar ayrı ayrı satılan veya farklı abonelikler gerektiren profesyonel araçlarını "Apple Creator Studio" adını verdiği tek bir pakette birleştirdi.

Bildiğiniz gibi Apple ekosisteminde profesyonel işler çıkarmak isteyenler Final Cut Pro ve Logic Pro gibi uygulamalar için ayrı ayrı bütçe ayırmak zorundaydı. Şirket, yeni hamlesiyle hem dağınıklığı ortadan kaldırıyor hem de kullanıcılara hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. İşte Apple Creator Studio aboneliğinin özellikleri ve fiyatı!

Apple Creator Studio Neler Sunuyor?

Yeni abonelik paketi Apple'ın mevcut içerik üretim uygulamalarını bir araya getirmenin yanı sıra sevilen araçları yapay zeka ile güçlendiriyor. Paketin kalbinde video düzenleme, müzik prodüksiyonu ve görsel tasarım araçları yer alıyor.

İşte Creator Studio aboneliğine dahil olan uygulamalar ve öne çıkan yenilikler:

Final Cut Pro, Motion ve Compressor

Apple'ın video tarafındaki ünlü araçları artık Creator Studio paketi içerisinde kullanabiliyor. Ayrıca araçlara eklenen "Transkript Arama" özelliği sayesinde uzun videolarda kelime araması yaparak ilgili sahneyi hızlıca bulabiliyorsunuz. Bununla birlikte "Görsel Arama" özelliği ile aradığınız nesneyi veya eylemi videonun içinden saniyeler içinde bulup çıkartabiliyorsunuz.

Logic Pro & MainStage

Müzisyenler için sunulan yapay zeka destekli "Synth Player" özelliği sayesinde kullanıcılar saniyeler içerisinde akor ve bas parçaları üretebiliyor. Yeni "Chord ID" özelliği ise ses kayıtlarını anında akor dizilerine dönüştürerek manuel yazma derdini sonlandırıyor.

Pixelmator Pro

Pixelmator Pro görsel düzenleme setinin bir parçası olarak Creator Studio'daki yerini alırken, bu hamleyle birlikte ilk kez iPad kullanıcılarıyla da buluşuyor. Apple Pencil’ın hassasiyetiyle tam uyumlu çalışacak şekilde yeniden optimize edilen uygulama, kullanıcılara tablet üzerindeyken bile masaüstü kalitesinde bir grafik tasarım deneyimi sunacak.

Keynote, Pages, Numbers

Apple'ın klasik ofis uygulamaları Creator Studio abonelerine özel olarak Content Hub isimli içerik alanı ile birlikte geliyor. Kullanıcılar bu alan üzerinden yüksek kaliteli stok görsellere ve yapay zeka destekli tasarım şablonlarına erişim sağlayabilecek.

Apple Creator Studio Fiyatı

Apple, Türkiye pazarındaki kur farkına rağmen Apple Creator Studio için kullanıcı dostu bir fiyat politikası izliyor. Yurt dışında aylık 12,99 dolar (yaklaşık 560 TL) olan hizmet ülkemizde çok daha uygun bir fiyattan sunuluyor.

Apple Creator Studio 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren App Store'daki yerini alacak. Platformun fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Aylık Abonelik: 349,99 TL

Yıllık Abonelik: 3.499 TL

Öğrenci ve Eğitimciler için Aylık Abonelik: 149,99 TL

Abonelik sisteminden yararlanmak istemeyen kullanıcılar için uygulamaların tek seferlik satın alma fiyatları ise şöyle listeleniyor:

Final Cut Pro: 14.999,00 TL

Logic Pro: 9.999,99 TL

Compressor: 2.999,99 TL

Motion: 2.499,99 TL

Pixelmator Pro: 2.499,99 TL

MainStage: 1.999,99 TL

Pages, Numbers, Keynote ve Freeform: Ücretsiz

Yapılan açıklamaya göre tüm kullanıcılar Apple Creator Studio’nun bir aylık ücretsiz deneme aboneliğinden faydalanabilecek. Ayrıca yeni bir Mac veya uyumlu bir iPad 13 satın alan kullanıcıların üç ay boyunca tüm uygulamaları ücretsiz olarak kullanabilecek.

Peki siz Apple'ın yeni dijital içerik aboneliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.