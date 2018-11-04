Apple’dan Eski iPhone ve Mac Kullanıcılarını Sevindirecek Hamle!

Apple eski cihazlarını ve eski kullanıcılarını unuttu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 9to5Mac’te yer alan bilgilere göre, Cupertino tabanlı şirket Repair Vintage Apple Products adında yeni bir program başlatmaya hazırlanıyor.

Apple yeni programıyla eski Apple cihazlarını onarmayı planlıyor. Onarım kapsamındaki cihazların, iPhone 4S, iPhone 5, MacBook Air ve iMac olacağı belirtiliyor. Ayrıca programın dünya genelindeki tüm Apple yetkili servislerinde geçerli olması bekleniyor.

Program Ne Zaman Başlayacak?

Gelen bilgilere göre, Apple’ın onarım programı dahilinde kabul edeceği cihazlar ve kabul tarihleri şu şekilde olacak:

iPhone 4S – 30 Kasım 2018

MacBook Pro (15-inch, 2012 ortası) – 30 Kasım 2018

MacBook Pro (Retina, 13-inç, 2012 sonu) – 30 Aralık 2018

MacBook Pro (Retina, 13- inç, 2013 başı) – 30 Aralık 2018

MacBook Pro (Retina, 2012 ortası) – 30 Aralık 2018

Mac Pro (2012 ortası) – 30 Aralık 2018

Ayrıca program dahilinde MacBook Air ve iMac’lerin de onarılması bekleniyor ancak bu cihazlar ile ilgili şimdilik net bir tarih bulunmuyor. Programa kabul edilecek olan MacBook Air ve iMac modelleri şunlardan oluşuyor: