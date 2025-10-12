Apple Bu Hafta 3 Yeni Ürün Birden Tanıtabilir: Çok Seveceksiniz!

Teknoloji devi Apple bu yılın son çeyreği için büyük sürprizler hazırlıyor. Gelen kulis bilgilerine göre, şirket bu hafta içerisinde üç yeni ürününü resmen kullanıcılarla buluşturacak. Yaklaşan cihazların ortak noktası ise yeni M5 işlemcilerle donatılacak olması. İşte detaylar!

Apple Bu Hafta Hangi Ürünleri Tanıtacak?

Şirkete yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Apple bu hafta içerisinde merakla beklenen M5 iPad Pro ile yeni nesil Apple Vision Pro modellerini tanıtacak. Şirket bunun yanı sıra sürpriz şekilde yeni M5 çipli MacBook Pro modelini de sergileyecek. Daha öncesinde bu cihazın 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.

Öte yandan Apple'ın yeni ürünleri için iPhone 17 serisi gibi büyük bir etkinlik düzenlemeyeceği bildiriliyor. Şirket bunun yerine geçtiğimiz yıllardaki ekim lansmanları gibi online duyurular yapmayı tercih edecek. Peki, yeni M5 çipli modeller neler sunacak?

M5 iPad Pro

iPad Pro serisinin yeni modeli, M5 çipini taşıyan ilk model olma unvanını elinde bulunduracak. iPhone 17'deki A19 Pro'nun sunduğu verimlilik özelliklerinin bu işlemcide de yer alması bekleniyor.

Cihazın donanım tarafında M4 iPad Pro'ya kıyasla pek de büyük yeniliklerle gelmesi beklenmezken, tasarım alanında dikey formatta konumlanan yeni bir sensör ile birlikte tabletin iki adet ön kameraya sahip olacağı öne sürülüyor.

M5 Vision Pro

Apple'ın yaklaşan yeni sanal gerçeklik (VR) başlığı, M2 çipinden güç alan Apple Vision Pro'nun M5'e terfi eden yeni modeli olarak karşımıza çıkacak. Cihazın gerek donanım gerekse tasarım alanında büyük değişiklikler taşıması beklenmiyor.

M5 MacBook Pro

Söylentilere göre bu ay tanıtılacak yeni dizüstü bilgisayar modeli yeni işlemci setinin ana modelinden güç alacak. Cihazın M5 Pro ve M5 Max ile donatılan versiyonları ise 2026'nın başlarında piyasaya sürülecek.

Büyük bir tasarım değişikliği veya OLED ekran gibi radikal yeniliklerin bu modelde beklenmediğini belirtelim. Cihazın en büyük özellikleri M5 işlemcisi sayesinde sunduğu verimlilik kazanımları ve performans artışı olacak.

Peki siz Apple'ın yakında tanıtması beklenen yeni M5 çipli cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.