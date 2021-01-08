Apple'ın Elektrikli Arabası Ne Zaman Çıkacak? Yeni Rapor Geldi

Apple'ın elektrikli araba tanıtacağı yönündeki söylentiler son zamanlarda artış gösterdi. Şimdi ise yeni bir rapor geldi ve Apple'ın arabasının ne zaman tanıtılacağı ile ilgili gelen söylentilere bir yenisi daha eklendi. Apple ne zaman araba tanıtacak? Gelin hep beraber gelen rapora göz atalım.

Apple Ne Zaman Araba Tanıtacak?

Yeni bir Bloomberg raporu, Apple'ın muhtemelen bir dereceye kadar otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli olması beklenen otomobili piyasaya sürmek için "en az on yıl" süreceğini iddia ediyor.

Bir Reuters raporu, Apple'ın 2024 gibi erken bir zamanda bir otomobil başlatabileceğini söylese de, konuya aşina olan isimsiz kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg raporuna göre geliştirme çalışmaları, yabancıların düşünebileceğinden daha yavaş ilerliyor.

Bu kaynaklar daha gerçekçi bir zaman çizelgesi olarak beş ila yedi yıldan bahsettiler, ancak zaman çerçevesinin değişebileceğini de belirttiler. Raporda, "Araba üretim aşamasına yakın değil" denildi.

Raporda, küçük bir mühendis ekibinin “araç içi ve dış araç gövdesi tasarımları” üzerinde çalıştığı ve ekip üyelerinin çoğunun, ya evden ya da ofiste sınırlı bir süre çalıştığı da belirtildi. Apple Car ile ilgili raporlar 2014'ten beri ortalıkta dolaşmakta ancak şirketin ne yapacağı henüz belli değil.

Apple Araba Çıkış Tarihi

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

DigiTimes'ın iddiasına göre Apple Car modeli Tesla'ya benzeyecek bir otonom tasarıma sahip olacak, ancak bunun detayları paylaşılmadı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın otonom araç çiplerini TSMC'den alacağını tahmin etmişti.

Araçların yolda kullanımı için çarpışma testi sertifikası başta olmak üzere pek çok sertifika ve yasal işlemler gerekiyor. Apple'ın bu sertifikaları almak için arabasını yollarda test etmesi gerekmekte.

Apple Car henüz yollarda görülmedi ve araç tasarımı hakkında da bir sızıntı gelmedi. Bu da Apple Car modelinin tanıtımına çok uzun yıllar var olduğununa işaret.