Apple'ın En Sevilen Cihazları: 6 Yıllık iPhone İlk 3'e Girdi

AnTuTu, yeni bir rapor yayınladı. Bununla birlikte en sevilen Apple cihazları açıklığa kavuştu. En dikkat çekici tarafı ise geçen yıl satışa sunulan iPhone 17 Pro Max yedinci sırada yer alırken iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer alması oldu. Bunlara ek olarak listede iPhone SE 2'den iPhone iPhone 8'e kadar çok çeşitli modeller yer aldı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları Hangileri?

iPad Air 4: %96,88 iPhone 12 Mini: %95,78 iPhone SE 2: %94,89 iPad Pro 4 (12,9 inç): %94,74 iPad Pro 2024 (11 inç): %94,04 iPad Air 5: %94 iPhone 17 Pro Max: %93,78 iPad Pro 5 (12,9 inç): %93,16 iPhone 16e: %93,13 iPhone 8: %93,13

iPad Air 4, yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranıyla Apple'ın en sevilen cihazı olarak konumlandı. 2020 yılında tanıtılan bu model, 10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü ise A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

Listenin ikinci sırasında iPhone 12 Mini yer aldı. İki adet 3.1 GHz Firestorm ve dört adet 1.8 GHz Icestorm olmak üzere toplam sekiz çekirdekli A14 Bionic işlemcisinden güç alan cihaz, 5,4 inç Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. 1200 nit maksimum parlaklık sunan cihaz, 1080 x 2340 piksel çözünürlük sağlıyor.

iPhone SE 2, listenin üçüncü sırasına yerleşti. A13 Bionic işlemcisine sahip olan akıllı telefon, Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor. 3 GB RAM ile birlikte gelen cihazın depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

Listenin dördüncü sırasında iPad Pro 4 (12,9 inç) bulunuyor. Yüzde 94,74'lük kullanıcı memnuniyeti puanına sahip olan cihazı iPad Pro 2024 (11 inç) takip etti. Diğer modeller arasında sırasıyla iPad Air 5, iPhone 17 Pro Max, iPad Pro 5 (12,9 inç), iPhone 16e ve iPhone 8 yer aldı.

AnTuTu'nun En Sevilen Apple Cihazları Neye Göre Belirleniyor?

AnTuTu'nun en sevilen Apple cihazları sıralaması tamamen AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan kişilerden geliyor. Cihazları hakkında yorum yapan kullanıcılardan elde edilen veriler değerlendiriliyor ve bunun sonucunda Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü modellerden en çok hangilerinin sevildiği gözler önüne seriliyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde doldurduğumuzda bazı telefonların telefonların uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ sevildiğini görüyoruz. 2020 yılında satışa sunulan iPhone 12 Mini, küçük ekran boyutu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Telefon sadece ekran boyutu ile değil, bununla birlikte güçlü donanımıyla da ilgi odağı hâline gelmişti. Öte yandan iPhone SE 2 de bütçe dostu fiyata ihtiyaçları fazlasıyla karşılaması nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir model olmuştu.