Xiaomi'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi 17T Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi sızdırılan Xiaomi 17T Pro, kısa süre önce yeni bir sertifika aldı. Bununla birlikte telefonun şarj hızı da ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon kısa sürede şarj olabilecek. Cihazda ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Xiaomi 17T Pro'nun NCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 17T Pro, 2602EPTC0G model numarası ile NCC sertifikası aldı. Bu sertifika, Tayvan'da elektronik cihazların güvenlik ve iletişim standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Sertifikaya göre akıllı telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Güçlü işlemci, 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde telefonda Genshin Impact, Black Desert Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Xiaomi 15T serisi Türkiye'de satılıyor. Serinin yeni modeli Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satılması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair resmî açıklama yapılmadı. Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu şu anda Türkyie'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro, 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 50 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten doalyı farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun kendi segemntinde en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. Özellikle 100W hızlı şarj teknolojisi önemli bir avantaj sağlayacak. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olacak. Bu arada telefon güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Böylece kasma ve donma gibi problemlerle karşılaşılmayacak.