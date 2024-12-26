Apple, Giyilebilir Teknolojide Çığır Açacak Bir Yüzükle Gelebilir

Apple, teknolojide çığır açmak için şimdi de gözünü yeni bir giyilebilir teknolojiye dikti: Apple Smart Ring.

Gelen söylentilere göre bu akıllı yüzük; sağlık takibi, aktivite izleme ve Apple ekosistemine kusursuz bir bağlanabilirlik sunacak. Eğer bu iddialar doğruysa rakibi Samsung Galaxy Ring’e ciddi bir alternatif olabilir.

Ama şunu da söylemek lazım—Apple bu konuda biraz temkinli. Daha önce böyle bir projenin varlığı söz konusuydu ancak çok zahmetli olmasından ötürü rafa kaldırıldı.

Şirket, tasarımını finalize etmeden önce pazarı iyice analiz edip rakiplerini dikkatlice inceliyor. O yüzden bu yüzük projesi yürürlükte olsa bile raflarda 2026’dan önce göremeyeceğiz.

Akıllı Yüzüklerin Akıllı Saatlerden Farkı Ne?

Akıllı yüzükler, akıllı saatlerin sunduğu birçok özelliği, çok daha küçük ve sade bir formda kullanıcılara sunuyor. Kalp atış hızı takibi, uyku kalitesi ölçümü ve fiziksel hareket izleme gibi işlevlerle donatılan bu cihazlar, topladıkları verileri Bluetooth aracılığıyla bir iPhone ya da iPad’e aktarıyor.

Tabii tüm bunların söylentiler ve ihtimaller üzerine kurulu olduğunu hatırlatalım. Peki piyasaya sürülürse bu yüzükle neler mümkün olabilir? İşte söylentilere göre Apple’ın yüzüğünde olması beklenen bazı özellikler...

Apple Smart Ring Özellikleri ve Fiyatı

Bu yüzük tek bir şarjla 5-10 gün dayanabilir, gelen mesajlar, aramalar ve uygulama bildirimlerini titreşerek haber verir; Apple Watch, Vision Pro ve iPhone modelleriyle uyumlu çalışır ve son olarak kan oksijen seviyesiyle stres takibi gibi detaylı sağlık analizi yapar.

Tahminlere göre Apple Smart Ring’in fiyatı 249-299 dolar arasında (8-10 bin ₺ civarı) olacak. Bu, üst segment Apple Watch modellerine kıyasla daha uygun bir seçenek. Ancak Apple’ın bu yüzüğü nasıl konumlandıracağı önemli. Böyle bir ürün, Apple Watch satışlarına direkt olarak etki edeceğinden Apple'ın böyle bir projeyi en ince detayına kadar düşünmesi gerekecek.