Apple Yakında Evinizi de Akıllı Hale Getirecek!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haziran ayında başta iOS 26 olmak üzere yeni işletim sistemlerini tanıtmıştı. Bu dönemde ayrıca şirketin, akıllı evler için merkezi bir robot geliştirdiği de ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise bu yeni ürünle birlikte çalışacak olan işletim sistemi hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Şirketin "homeOS" adını verdiği bu yeni yazılımın, kullanıcıların akıllı evlerini tek bir merkezden yönetmesini sağlayacağı belirtiliyor. İşte detaylar!

HomeOS Neler Sunacak?

Aktarılan bilgilere göre homeOS, Apple tarafından ilk olarak 2026 yılında piyasaya sürülecek akıllı ev merkezi ve 2027 yılında satışa sunulacak masaüstü robotu ile birlikte çalışacak. Bu yeni yazılım, temel olarak tvOS ve watchOS'tan öğeleri bir araya getirecek. Nitekim platformun ana teması, saat arayüzleri ve widget'lar olacak.

Kullanıcılar, homeOS'u Siri üzerinden sesli komutlarla kolayca kontrol edebilecek. Ayrıca dokunmatik kullanım da mümkün olacak. İşletim sisteminin çalıştığı cihazlarda önceden yüklü olarak gelmesi beklenen Apple uygulamaları arasında Takvim, Kamera, Music, Anımsatıcılar ve Notlar'ın yer alacağı biliniyor.

Yeni homeOS ayrıca çoklu kullanıcı desteğine de sahip olacak. Ailelerin veya ev sakinlerinin paylaşımlı olarak kullanabileceği bu yazılım, cihazlara doğru hareket eden kullanıcıların yüzlerini tarayabilen bir ön kamera içerecek. Cihaz, gelen kişiyi tespit edip arayüz düzenini, özellikleri ve içeriği o kişinin tercihlerine göre otomatik olarak değiştirebilecek.

Apple'ın bu yeni işletim sistemini henüz resmi olarak doğrulamadığını belirtelim. Bu nedenle hala bu tür söylentilere karşı temkinli yaklaşmakta fayda var. Gün geçtikçe homeOS ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!