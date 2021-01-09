Apple ve Hyundai Apple Car Üretimi İçin Anlaşmış Olabilir

Apple ve Hyundai Apple Car üretimi için görüştüklerini doğruladı. Son aylarda Apple Car ile ilgili pek çok iddia gündeme geliyorken, Apple'ın Koreli üreticinin fabrikalarını ve üretim kapasitesini kullanmak istediği öğrenildi.

Kore sitesi Korea Economic Daily'den bir rapora göre Apple, yaklaşan Apple Car için Hyundai ile çalışmayı planlıyor.

Rapor, Apple'ın yeni nesil elektrikli arabası Apple Car'ı üretmek için Hyundai Motor Group ile görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor. Apple'ın elektrikli araç üretmek ve pil geliştirmek için Hyundai ile çalışmayı planladığı düşünülüyor.

CNBC'ye yaptığı açıklamada Hyundai, Apple ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı: "Apple'ın, aralarında Hyundai Motor'un da bulunduğu çeşitli küresel otomobil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğunu anlıyoruz. Tartışma ilk aşamada olduğu için hiçbir şeye karar verilmedi."

Daha önceki birçok söylenti Apple'ın, Apple Car'ı üretmek için farklı üretim ortaklarıyla birlikte çalışacağını öne sürmüştü, ancak şimdiye kadar Apple'ın hangi üreticiyle birlikte çalışabileceği konusunda açıklama yapılmamıştı.

Korea Economic Daily'den çıkan yeni rapor iki şirket arasındaki müzakerelerden bahsediyor. Ancak yine de henüz bir anlaşma yapılmamış olabilir, dolayısıyla Apple'ın elektrikli araba planları zamanla değişebilir.

Apple ve Hyundai Apple Car üretimi için anlaştı iddiası

Ayrıca Bloomberg'den gelen son Apple Car raporu, proje üzerindeki çalışmaların hala test aşamasında olduğunu ve yakın gelecekte üretim aşamasına geçilmeyeceğini iddia ediyor. Bu raporda aynı zamanda Hyundai veya farklı bir Koreli üreticinin adının yer almadığını da hatırlatalım.

Bloomberg raporunda, "Otonom EV'lerin geliştirilmesiyle ilgili çeşitli şirketlerden potansiyel işbirliği talepleri görülüyor. Ancak tartışmalar erken aşamada olduğu için hiçbir karar alınmadı" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg'e göre Apple Car'ın piyasaya sürülmeye hazır olması en az beş ila yedi yıl zaman gerekiyor. Bu da en erken 2025 yılında Apple logolu bir araç göreceğimize işaret ediyor.

Ayrıca daha önceki bir raporda ise analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın olası elektrikli arabasını en erken 2025-2027'de piyasaya süreceğini iddia etmişti. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın otonom araç çiplerini TSMC'den alacağını tahmin etmişti.

Peki ya siz Apple Car'dan neler bekliyorsunuz? Sizce Apple gibi bir teknoloji devinin elektrikli araba üretmesi doğru bir karar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.