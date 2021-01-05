Apple'ın Çinli Tedarikçisinden Elektrikli Araç Yatırımı

Apple tedarikçisinin elektrikli araç yatırımı dünya basınında ses getirmeyi başardı. Apple'ın Çin'deki en büyük üretim ortaklarından olan Foxconn, Çinli girişim Byton'a yatırım yapmayı ve elektrikli araçlarını pazara çıkarması için destek vermeyi kabul etti.

Apple ve elektrikli arabaları son zamanlarda sık sık duymaya başladık ve evet, yakında Apple'ın bununla bağlantısı olacak. Çinli girişim Byton, ilk elektrikli arabası M-Byte'ı seri üretime geçirebilmek için Apple tedarikçisi Foxconn ile stratejik bir ortaklık imzaladığını söyledi.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Foxconn, Çinli elektrikli araba şirketi Byton ile ortaklığını resmi olarak doğruladı ve şirketin ilk otomobilini 2022'de üretime hazır hale getireceğini aktardı.

Bilmeyenler için Byton, CES 2018'de elektrikli SUV modelini 48 inçlik devasa bir ekranla ortaya çıkardı ve bu araç adeta yürüyen bir bilgisayar gibi donatılmıştı. Otomotiv endüstrisi belki de en büyük sıçramalardan birini yaşamış olacak.

Şirket, bir yıl sonra Frankfurt Otomobil Fuarı'nda teknolojik vaatlerinin çoğunu tutturmayı başaran seri üretim amaçlı bir otomobili gösterdi. Hatta ilk M-Byte modeli için Çinli müşterilerine 2020 yılını işaret etmişti. Ancak günümüzde Byton'ın buna hazır olmadığını görüyoruz.

Apple tedarikçisinin elektrikli araç yatırımı: Byton M-Byte

2020'nın olumsuzluklarına rağmen Foxconn, Byton için masaya çok şey getiriyor gibi görünüyor. Byton, iPhone'ları üretmesiyle tanınan şirketin SUV'yi hayata geçirmek için üretim teknolojisi uzmanlığını ve diğer "endüstriyel kaynakları" paylaşacağını söyledi.

Foxconn daha önce kendi elektrikli otomobil platformu için planlarını açıklamıştı, bu yüzden belki de iki şirket arasında basit bir müşteri-tedarikçi ortaklığından daha fazlasını görebiliriz. Hatta anlaşma içerisine ilerleyen dönemlerde Apple'ın dahil olacağı da iddia edildi. Apple'ın bildiğiniz üzere Apple Car isimli belirsizliklerle dolu bir çalışması bulunuyor.

Byton, bu 'bilgisayarlı arabasını' 45.000 dolara satmayı planladığını söylüyor. Arabada yer alacak tüm teknolojiler göz önüne alındığında, rekabetçi bir fiyat etiketi olabileceğini söylemek mümkün.

Byton, Çin için ilk araba tedariğini sağladıktan sonra Avrupa'da da araba satmayı umuyor. Belki de Türkiye pazarına girerek TOGG'a güçlü bir rakip olabilir, ne dersiniz? TOGG fabrikasıyla ilgili son gelişmeleri merak ediyorsanız sizi şu haberimize alalım. Ayrıca Apple tedarikçisinin anlaşması hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.