Apple'ın Tasarım Şefi Tamamen Elmastan Yüzük Tasarladı

Apple’ın baş tasarımcısı John Ive, sadece yeni Apple ürünlerini tasarlayan ekibe liderlik etmekle kalmıyor; aynı zamanda hiç metal kullanılmadan yapılan dünyanın en pahalı elmas yüzüklerinden bir tanesi için de uğraşıyordu. Bugün yapılan açıklamayla 250 bin dolarlık elmas yüzük gün yüzüne çıkarıldı.

John Ive ve endüstriyel tasarımcı Marc Newson, dünyanın en büyük elmas üreticilerinden Diamond Foundry ile işbirliği yaparak, tamamen elmastan üretilmiş bir yüzük yapmak için işe koyulmuşlardı. İlk iş olarak yüzüğe çevrilebilecek kadar büyük bir elmas parçası bulmakla işe başlayan Diamond Foundry, tasarımın ortaya çıkmasından sonra ustaları için özel aletler tasarlayarak, yüzük yapımına hazırlanmaya başlamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, “Tasarlanan elmas yüzük, binlerce kez yontulacak ve bunlardan bazıları mikrometre boyutlarında olacak. Bununla birlikte yüzüğün iç halkası lazerler yardımıyla yine mikrometre düzeyinde işlemden geçirilerek kesilebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün zorluklar aşılarak, yapılabilir hale getirilen yüzük, 5 Aralık tarihinde Miami’de bulunan Sotheby’s (RED) Auction merkezinde düzenlenecek açık artırmayı beklemeye başladı. Ive ve Newson ikilisi daha önce de RED Auction’ın düzenlediği bir açık artırmanın da küratörlüğünü üstlenmişlerdi.

Sotheby’s, eşi benzeri olmayan yüzüğüm 250 bin dolara kadar alıcı bulma ihtimali olduğunun altını çizerek, açık artırmayı kazanan kişinin, istediği ölçüleri beyan edeceği, bunun sonucunda yüzüğün üretim aşamasına geçeceği söylenenler arasında yerini aldı.