Efsane Yarış Oyunu Yolda! Mayıs Ayında Çıkacak Yeni Oyunlar Netleşti

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Oyun dünyasına yeni yeni yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Nisan ayında Pragmata, Outbound ve Samson gibi dikkat çekici oyunlar piyasaya sürüldü. Mayıs ayında ise yeni oyunlar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki takvimde neler var, ne tarz yapımlar satışa sunulacak? İşte Mayıs 2026’da çıkacak yeni oyunlar!

Mayıs 2026'da Hangi Oyunlar Çıkacak?

Oyun Çıkış Tarihi Platformlar Mixtape 7 Mayıs PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC Directive 8020 12 Mayıs PS5, Xbox Series X/S, PC Forza Horizon 6 19 Mayıs Xbox Series X/S, PC LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22 Mayıs PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC The Relic: First Guardian 26 Mayıs PS5, Xbox Series X/S, PC World of Magic: Rise of Magic 26 Mayıs PC 007 First Light 27 Mayıs PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

Mixtape Nasıl Bir Oyun Olacak?

Annapurna Interactive tarafından yayımlanacak olan Mixtape, özellikle atmosferi, müzikleri ve nostaljik temasıyla dikkat çeken bir macera oyunu olacak. 7 Mayıs’ta satışa sunulacak yapım, liseden mezun olan üç arkadaşın birlikte geçirecekleri son gecede yaşadıklarını konu alıyor ve oyuncuları bir yolculuğa çıkarıyor.

Directive 8020 Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alması beklenen Directive 8020, Dünya’nın ölmekte olduğu bir gelecekte Tau Ceti f gezegenine çarpan Cassiopeia gemisindeki mürettebatın hikâyesini konu alıyor. Mürettebat, gezegene çarptıktan sonra yalnız olmadığını fark ediyor ve macera başlıyor. Oyun 12 Mayıs'ta çıkacak.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanacak Forza Horizon 6, en iyi yarış oyunları arasına girecek. Oyuncuları Japonya’nın büyüleyici atmosferine götürecek. Muazzam grafikleri ile adından söz ettirecek oyunda kendinizi Tokyo’nun ışıl ışıl gökdelenleri arasında hız yaparken veya Fuji Dağı’nın eteklerinde, Sakura ağaçları altında drift yaparken bulacaksınız. Forza Horizon 6, 19 Mayıs'ta satışa sunulacak.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Nasıl Bir Oyun Olacak?

22 Mayıs’ta oyuncularla buluşacak LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, LEGO oyun serisini bir üst seviyeye taşıyacak. Oyuncuları Gotham City’nin hem karanlık hem de eğlenceli sokaklarına davet eden oyun, Batman hikâyesini cesur ve aksiyon dolu bir macera ile ele alacak.

The Relic: First Guardian Nasıl Bir Oyun Olacak?

Project Cloud Games tarafından geliştirilen The Relic: First Guardian, oyunculara Asya esintili özgün bir aksiyon RPG deneyimi sunacak. 26 Mayıs’ta piyasaya sürülecek yapım, yok olmuş bir dünya olan Arsiltus’ta geçecek. Karanlık ve melankolik atmosferiyle öne çıkan oyun, güçlü hikâye anlatımıyla dikkat çekecek.

World of Magic: Rise of Magic Nasıl Bir Oyun Olacak?

World of Magic: Rise of Magic, canavarların kol gezdiği geniş bir dünyada geçen açık dünya RPG deneyimini oyuncularla buluşturacak. Gelişmiş yapay zekâsı sayesinde düşmanların dövüş tarzınızı hatırladığı oyunda verdiğiniz her karar dünyanın kaderini kalıcı olarak değiştirecek. Yapım, özellikle bu gelişmiş yapay zekâ sistemi sayesinde büyük bir merakla bekleniyor. Neyse ki 26 Mayıs'da yayımlanacak.

007 First Light Nasıl Bir Oyun Olacak?

IO Interactive tarafından geliştirilen Project 007: First Light, James Bond’un 00 ajanına dönüşme sürecini anlatan, hikâye odaklı bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. 27 Mayıs'ta satışa sunulacak oyunda dünyanın en meşhur ajanının başlangıç hikayesine tanık olacağız.

Editörün Yorumu

Mayıs ayının oyun dünyası için oldukça dolu geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Forza Horizon 6’dan beklentim çok yüksek. Gerçekçi grafikleriyle dikkat çekecek olması beni ayrıca heyecanlandırıyor. Bununla birlikte 007 First Light da en çok merak ettiğim oyunlar arasında yer alıyor. İlk fırsatta mutlaka denemek istiyorum.