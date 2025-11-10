Apple, M5 Çipli Yeni Masaüstü Canavarlarını Tanıtmaya Hazırlanıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen M5 işlemcileri resmen tanıttı. İlk olarak M5 MacBook Pro ve M5 iPad Pro modellerini piyasaya süren şirket şimdi de Mac ailesinin sevilen üyelerinden Mac mini ve Mac Studio'yu yenilemek için çalışmalara başladı.

Son olarak yeni M5 Mac Mini ve M5 çipli Mac Studio modellerinin tanıtım tarihine ilişkin önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre söz konusu modeller beklenenden daha geç bir tarihte piyasaya sürülebilir. İşte detaylar!

M5 Mac Mini ve Mac Studio Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre, Apple M5 çipli yeni masaüstü bilgisayarlarını 2026 yılının ortalarında kullanıcılarla buluşturacak. Yenilenen Mac Mini M5 ve M5 Pro işlemcili iki farklı versiyonla çıkış yaparken, Mac Studio modellerine M5 Max ve M5 Ultra yongaları eşlik edecek.

Şimdiye kadar söz konusu cihazların 2026'nın başlarında tanıtılması beklenen M5 MacBook Air ve M5 Pro ve M5 Max çipli yeni MacBook Pro'larla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak güncel söylentiler Apple'ın masaüstü modellerini daha geç bir tarihte satışa sunacağını gösteriyor.

Yine de teknoloji kulislerinde Apple'ın bu ürünlerden birini veya her ikisini MacBook Air ve MacBook Pro lansmanlarına daha yakın bir tarihte piyasaya sürebileceği iddiaları hala konuşulmaya devam ediliyor. Ancak her iki durumda da 2026 yılının ortalarına kadar bu ürünleri görmemiz kuvvetle muhtemel.

Apple M5 İşlemcisinin Özellikleri

Yeni M5 işlemcisi, dörde kadar performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeğinden oluşan, 10 adede kadar yapılandırılabilir CPU içeriyor. Bu çekirdek düzeni, çok iş parçacıklı görevlerde M4 işlemcisine kıyasla yüzde 15'e kadar daha hızlı bir performans ortaya koyuyor.

M5 çipinin kalbinde, her bir çekirdeğinde özel bir Neural Accelerator barındıran 10 çekirdekli yeni nesil bir GPU mimarisi yer alıyor. Bu mimari sayesinde GPU tabanlı yapay zeka temelli iş yükleri, önceki nesil M4'e kıyasla dört kattan daha fazla maksimum işlem gücüne ulaşıyor.

Yeni işlemci grafik tarafında aynı zamanda üçüncü nesil ışın izleme teknolojisini ve ikinci nesil dinamik önbellekleme özelliğini beraberinde getiriyor. Bu özellikler, 3D uygulamalarda daha gerçekçi görseller ve üst düzey bir oyun deneyimi sunarken uygulamalarda yüzde 45'e kadar daha iyi grafik artışı sağlıyor. Yeni işlemcinin genel grafik performansı ise M4'e göre yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, yeni masaüstü Mac'lerde hangi yeni özellikleri görmeyi umuyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.