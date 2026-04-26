Son Samsung Güncellemesi Resmen Kabusa Döndü: Kullanıcılar İsyanda!

Samsung, nisan ayının başında Nisan 2026 güvenlik güncellemesini yayınladı. Güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlayan bu sürüm, ne yazık ki bazı kullanıcılar için beklenen faydayı sağlamadı. Aksine güncellemenin ardından bazı sorunlar yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı.

Nisan 2026 Güncellemesi Sonrası Galaxy S25 ve S24'teki Sorunlar Nedir?

Nisan 2026 güvenlik güncellemesi ilk olarak markanın ana vatanı Güney Kore’deki kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin ardından çok sayıda Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisi kullanıcısından adeta şikayet yağmaya başladı. Gelen bilgilere göre kullanıcılar, telefon bataryalarının belirgin şekilde daha hızlı tükendiğini ifade ediyor.

Daha önce bir günü rahatlıkla çıkarabilen cihazların yüzde 70 hatta yüzde 90 seviyesinden yalnızca birkaç saat içinde sıfıra düştüğü belirtiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, cihazların normal kullanımda güncellemeden önceye kıyasla daha fazla ısınması, bataryanın hızlı tükenmesi ve şarj sırasında hem yavaş dolum hem de aşırı ısınma yaşanması gibi sorunların yaşandığına dair geri bildirimlerde de bulunuyor.

Üstelik bu sorunlar yalnızca güncellemenin ilk yayınlandığı Güney Kore ile sınırlı değil. Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere de dağıtılmaya başlanmasının ardından benzer şikayetlerin sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Yaşanan Sorunların Bir Çözümü Var mı?

Pilin hızlı tükenmesi, cihazın aşırı ısınması ve yavaş şarj gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, çeşitli çözüm yöntemlerini denedi. Bunlar arasında güvenli moda geçmek, önbelleği temizlemek, pil ömrü artırma yöntemleri arasında yer alan pil tasarruf modunu aktif hale getirmek ve arka planda çalışan bazı hizmetleri devre dışı bırakmak yer alıyor. Bu yöntemleri deneyen bazı kullanıcılar sorunun düzeldiğini belirtirken, herhangi bir değişiklik görmediğini söyleyenler de yok değil.

Samsung'dan Konuyla İlgili Açıklama Geldi mi?

Samsung, kullanıcı şikayetlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu sorunların göz ardı edilmesi pek mümkün görünmüyor. Zira problemler yalnızca birkaç kullanıcıyı etkilemiyor. Bu nedenle şirketin kısa süre içinde söz konusu sorunları gideren yeni bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlara gelen güncellemelerin zaman zaman sorunlara yol açtığını sadece Samsung özelinde değil, genel olarak sıkça görüyoruz. Ben de bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısıyım ve Nisan 2026 güncellemesini yükledim. Ancak şu ana kadar bahsedilen sorunlarla karşılaşmadım. Yine de umuyorum ki şirket, en kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayarak bu problemleri çözer.