Apple, 27 Ocak'ta iOS 18.3, iPadOS 18.3 ve macOS Sequoia 15.3 sürümlerini kullanıcılara sundu. Bu güncellemelerin ardından, yeni beta sürümüne geçmek isteyen kullanıcılardaki heyecan ise arttı. Özellikle de iOS 18.4 ile gelmesi beklenen yeni Apple Intelligence özelliklerini denemek isteyen kullanıcılar, "Apple iOS 18.4 Beta Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?" sorusunu sıkça sormaya başladı. Peki bu sorunun cevabı ne?

Apple iOS 18.4 Beta Güncellemesi Çıkış Tarihi!

Geçmiş yıllarda yapılan iOS güncellemelerini göz önünde bulundurduğumuzda yeni beta sürümlerinin bazen birkaç gün içinde bazense birkaç hafta sonra yayınlandığı görebiliriz. Örneğin, iOS 17.3'ten iOS 17.4 beta sürümüne geçiş sadece 3 gün sürerken, iOS 16.3'ten iOS 16.4 beta sürümüne geçiş 24 gün sürdü.

Bu veriler, iOS 18.4 beta sürümünün ne zaman çıkacağına dair tahmin yürütmeyi zorlaştırıyor. Yine de güvenilir kaynaklar, iOS 18.4'ün nisan ayında yayınlanacağını gösteriyor. Daha fazla dil desteği ile gelecek beta Mart ayına kadar devam edecek ve sonrasında iOS 18.4 herkes için yayınlanacak.

Siri'nin yeteneklerini artıracak bu güncelleme, kullanıcıların kişisel verilerini daha iyi yönetmesine olanak tanıyacak.Örneğin, Siri artık e-postaları, mesajları, dosyaları ve fotoğrafları takip ederek kullanıcıya özel görevlerde yardımcı olabilecek.

Ayrıca, ekranda gördüğünüz içerikle etkileşime geçebilen Siri, adres ekleme veya fotoğraf gönderme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. Siri'nin uygulamalar arasında daha derin entegrasyon sağlaması da bekleniyor. Örneğin, dosyaları bir uygulamadan diğerine taşıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma gibi işlemler Siri ile yapılabilecek.

Ayrıca, Apple Intelligence özellikleri İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca gibi dillerde kullanıma sunulacak. Ne yazık ki Türkçe dil desteği konusunda ise henüz bir gelişme yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 18.4 beta güncellemesini yükleyecek misiniz? Yoksa Apple Intelligence'ı tam sürümde mi deneyeimleyeceksiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.