Samsung Saat ve Kulaklıklar Artık iPhone'da "AirPods Muamelesi" Görecek

Apple bombayı patlattı. Uzun zamandır ekosistem inadından vazgeçmeyen ve insanları adeta diğer Apple ürünlerini almak zorunda hissettiren şirket, sonunda kapılarını Samsung ve Xiaomi gibi markaların aksesuarlarına açma kararı aldı. iOS 26.3 ile birlikte iPhone'la Galaxy Buds kullanmak en az AirPods kullanmak kadar rahat hissettirecek.

Apple, iOS 26.3 Güncellemesiyle AirPods Tekelini Kıracak

Apple, Ocak 2026'da yayınlanacak olan iOS 26.3 güncellemesiyle birlikte iPhone ve iPad gibi cihazların Samsung gibi markalar tarafından üretilen aksesuarlara çok daha kolay bağlanmasını sağlayacak.

Örneğin bir iPhone 17 aldınız ve mevcut Galaxy Buds'ınızı bununla kullanmak istediniz. Kulaklığınızı telefona yaklaştırdığınız anda iPhone'unuz tıpkı AirPods ile olduğu gibi eşleştirmeyi başlatacak. Ayarlar'da Bluetooth bağlantı arama devri kapanacak.

Akıllı saatler için bu kolaylık sadece bağlantı anında değil, kullanımda da karşımıza çıkacak. iPhone bildirimleri ve aramalar tıpkı Apple Watch'ta olduğu gibi sorunsuz bir şekilde saatinize aktarılacak. Mevcut haliyle bu durum oldukça sorunluydu.

Bu özelliklerin hepsi Ocak 2026'da yayınlanacak iOS 26.3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Apple'ın birden neden rakiplerini bu kadar benimsediği sorusunun cevabı ise muhtemelen Avrupa Birliği.

AB'nin zorunlu tuttuğu koşullar bugüne kadar Apple'ın Tip-C bağlantısına geçme gibi bazı aksiyonlara zorladı. Şimdi ise Apple'ı ekosistem kurallarını gevşetmeye zorluyor olabilir. Ancak şirket hala ekosistemi tam olarak açmış değil.

Örneğin iPhone'la birlikte Mac ya da iPad sahibiyseniz sizi uğraştırmadan cihazlar arasında geçiş yapacak tek kulaklık hala AirPods. Apple'ın iOS 26.3 ile bunu değiştirmesi beklenmiyor. Ancak şirketin yakın gelecekte bu konuya da el atması bekleniyor.

İnsanlar Meburen AirPods ve Apple Watch Alıyordu

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız muhtemelen başka Apple ürünleri de almışsınızdır. Kulaklık olarak AirPods, bildirimleri kaçırmamak için Apple Watch ve çok daha fazlası. Ne yazık ki bu tercihlerin arkasındaki tek neden Apple ürünlerinin harika olması değil.

Evet, Apple başta Mac modelleri olmak üzere pek çok alanda parasını hak eden harika ürünlere sahip. Ancak diğer markaların da özellikler fiyatına göre harika özellikler sunan kulaklık, akıllı saat ve benzeri ürünleri mevcut.

Ancak Apple, ekosistem adı altında sizi sadece kendi ürünlerini almak zorunda bırakıyor. Yeni bir kulaklık alacaksın ve kolayca bağlamak mı istiyorsun bunun için AirPods alman gerekiyor ya da en azından gerekiyordu çünkü iOS 26.3 ile durum değişecek gibi duruyor.