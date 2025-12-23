Samsung Kullanıcılarına Müjde: Bulanık Fotoğraflar Tarihe Karışıyor

Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle mobil fotoğraf tutkunlarının kalbini çalacak. Şubat 2026'da Galaxy S26 serisiyle gelecek One UI 8.5 güncellemesi, özellikle kamera tarafında önemli yeniliklere imza atacak. Şu anda beta testleri devam eden güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise Camera Assistant'taki iyileştirmeler olacak.

Samsung, One UI 8.5 ile Camera Assistant'a Yeni Özellikler Ekleyecek

Eğer bir mobil fotoğraf tutkunuysanız mevcut kamera uygulamanızdan memnun olmamanız mümkün. Akıllı telefonlar herkesin kullanabileceği basitlikte cihazlar olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle çoğu kamera uygulaması sade arayüzle gelmektedir.

Bu noktada fazlasını iseteyen kullanıcıların imdadına yetişen uygulama ise Samsung'un Camera Assistant'ı. Halihazırda çok sevilen Camera Assistant, One UI 8.5 ile bugüne kadarki en kapsamlı güncellemesini aldı ve aldı ve artık çok daha işlevsel.

Yeni güncelleme ile standart fotoğraf moduna minimum deklanşör hızı gibi profesyonel ayarlar eklendi. Bu sayede özellikle hareket halindeki çocukların veya evcil hayvanların fotoğraflarını çok daha net çekebileceksiniz.

Ayrıca fotoğraf çekerken hangi alanların tam odakta olduğunu ekranda renkli çizgiler veya parlamalarla gösteren Focus Peaking özelliği geliştirildi, sevilen çekim modları geri getirildi ve Pro modda kendi ön ayarlarınızı kaydedebiliyorsunuz.

Camera Assistant ile artık karmaşık menülerde kaybolmadan deklanşör hızı ve ISO gibi temel ayarları kolayca yapabileceksiniz. Hem fotoğraflarda hem videolarda sizi rahatsız eden birçok sorunu tek tek düzeltme şansınız var.

Bu özellikler şimdilik One UI 8.5 güncellemesiyle sınırlı. Ancak Camera Assistant'ın mevcut sürümünü güncel Galaxy modellerinde deneyebilirsiniz. Bunun için önce Galaxy Store'dan Good Luck'a indirmeniz ve orada Camera Assistant'ı bulmanız yeterli