Apple, iOS 26'yı Sızdıran YouTuber'a Acımadı

Apple, iOS 26'yı tanıttı geçtiğimiz ay gerçekleşen WWDC 25'te tanıttı. Ancak iPhone'ların işletim sistemi bundan çok daha önce YouTuber Jon Prosser'ın kanalında karşımıza çıktı. Ancak görünüşe göre şirket, bu durumdan pek de hoşlanmadı. Prosser'ı ticari sır hırsızlığı, dolandırıcılık ve suistimal gibi gerekçelerle dava eden Apple, iOS 26'nın nasıl sızdırıldığını öğrenmek istiyor.

iOS 26'yı Sızdıran YouTuber Apple ile Davalık Oldu

iOS 26'nın sızdırılmasının arka planı ise oldukça ilginç. Dava belgelerine göre Apple, Nisan 2025'te bir ihbar aldı. Buna göre Michael Ramacciotti adlı bir kişi, Apple çalışanı Ethan Lipnik'in evinde bulunan ve iOS 26 yüklü bir test telefonuna izinsiz erişim sağladı.

Lipnik'in bir yakını olan ve şifresini bilen Ramacciotti, onun evden uzun süre uzak olduğu bir gün seçmiş ve cihaza izinsiz erişmiş. Apple'ın iddialarına göre, Ramacciotti daha sonra Prosser'la görüntülü görüşme yaparak iOS 26 özelliklerini canlı olarak gösterdi.

Prosser ise bu görüşmeden aldıkları ekran görüntüleriyle YouTube videoları çekti ve milyonlarca izlenme elde ederek haksız kazanç sağladı. Karşılığında ise Ramacciotti'ye bir ödeme yaptı. Olayın ortaya çıkması ise Prosser'ın çektiği görüntüleri izleyen bir kişinin Lipnik'in dairesini tanıması ve durumu bildirmesi ile gerçekleşti.

Apple avukatları Lipnik'i işten çıkarıldığını ancak onun durumdan habersiz olduğunu olayları "başkalarından öğrendiğini" açıkladı. Şirket yetkilileri ayrıca, söz konusu iPhone'da hala gizli kalan başka tasarım öğelerinin de bulunduğunu belirterek Prosser'ın elinde daha fazla gizli materyal olabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Her ne kadar sızıntılar ilk etapta zararsız görünse de Apple'ın iddiaları doğruysa arkasında oldukça çirkin gerçekler var. Güven suistimali, izinsiz birinin evine girme ve bir insanın işsiz kalmasına uzanan oldukça nahoş bir hikaye. YouTuber Jon Prosser ise bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Elinde çeşitli faturaların ve konuşmaların ekran görüntüleri olduğunu söyleyen Prosser, bu işi planladığı ve birinin evine zorla girildiği iddialarını reddediyor. Ancak hangi tarafın haklı olduğu şimdilik belirsiz. Eğer siz de bu davaya söz konusu olan iOS 26 nasıl yüklenir merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.