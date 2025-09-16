Apple Kullanıcıları Uyardı: "Telefonunuz Isınabilir ve Şarjı Hızlıca Tükenebilir"

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk olarak haziran ayında duyurduğu iOS 26'yı nihayet kullanıma sundu. Şirket, yeni işletim sisteminin tam sürümünü geçtiğimiz gün yayınladığı sırada kullanıcılara önemli bir bildiri yaptı.

Apple'ın açıklamasına göre, yeni yazılım yüklenirken iPhone'larda batarya ömrünü geçici olarak etkileyebilir. Firma bu durumun normal olduğunu belirtiyor. Detaylar haberde.

iOS 26, Telefonların Pil Ömrünü Geçiçi Olarak Etkileyebilir

Şirketin yayınladığı güncelleme notlarında, iOS 26 gibi büyük çaplı güncellemelerin cihazda veri indeksleme, dosya düzenleme, yeni kaynakları indirme ve uygulamaları güncelleme gibi birçok arka plan işlemi gerektirdiği belirtiliyor.

Bu nedenle özellikle yükleme sırasında cihazların aşırı ısınabileceği ve şarjlarının hızlıca tükenebileceği bildiriliyor. Apple ayrıca, iOS 26 ile birlikte yeni özelliklerin daha fazla kaynak kullanmasının performans ve batarya üzerinde "küçük bir etki" yaratabileceğini de ifade ediyor.

Bu açıklama, her büyük yazılım güncellemesinden sonra iPhone kullanıcılarının sıklıkla dile getirdiği batarya şikayetlerine bir yanıt niteliğinde. Apple, tüm yazılım güncellemelerinin batarya ömrü üzerindeki etkisinden daha önce de bahsetmiş olsa da bu kez konuya daha net bir açıklık getirerek kullanıcıları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

iOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 26'nın tam sürümünün yayınlanması ile birlikte uyumlu bir iPhone cihazına sahip olan tüm kullanıcılar yeni işletim sistemini kolayca telefonlarına yükleyebilir. İşte iOS 26 güncellemesini yüklemeniz için takip etmeniz gereken adımlar:

iPhone'unuzdan "Ayarlar" menüsünü açın. Genel bölümüne girin. Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Burada iOS 26 güncellemesini göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Eğer istenirse şifreyi girin ve şartlar ile koşulları kabul edin. İndirme tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Peki siz Apple'ın iOS 26 güncellemesi hakkında yayınladığı açıklama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.