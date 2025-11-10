Apple Devrim Yapacak! Sağlığınız Yapay Zekaya Emanet

Apple, 2026’da yayınlanması planlanan iOS 27 için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. iPhone deneyimini daha da geliştirecek bu yeni sürümün yapay zeka tarafında da dikkat çekici yenilikler sunacağı belirtiliyor. Güvenilir teknoloji kaynakları iOS 27 ile birlikte gelecek üç önemli yapay zeka özelliğini şimdiden gün yüzüne çıkardı. İşte ayrıntılar...

iOS 27 İle Sunulacak Yeni Yapay Zeka Özellikleri

Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde Siri’de büyük yeniliklerin kapıda olduğunu söylemişti. Ünlü analist, şimdi de Apple Intelligence ekosisteminin iOS 27 ile birlikte üç önemli yapay zeka özelliği kazanacağını duyurdu.

Kaynağa göre yapay zeka destekli üç yeni özellik şunlar olacak:

Siri için arayüz yenilemesi

Yapay zeka destekli web arama aracı

Kullanıcıların sağlık yönetimine yardımcı olan bir yapay zeka asistanı

Gurman’ın açıklaması şu şekilde:

Daha önce de söylediğim gibi yeni Siri, iOS 26.4 ile birlikte gelecek ve iOS 27’de ise görsel olarak yeniden tasarlanacak. Ayrıca yapay zeka tabanlı bir web arama aracı üzerinde de çalışılıyor. Ancak daha önce çok değinmediğim bir özelliğe odaklanalım: Yenilenen Health (Sağlık) uygulaması ve yeni Health+ servisi. Bu hizmet kullanıcıların sağlık yönetimini destekleyen bir yapay zeka asistanı içerecek. Eğer başarılı olursa Apple, sağlık alanında yapay zeka sohbet botu sunan ilk büyük teknoloji şirketlerinden biri olabilir.

iOS 27 Ne Zaman Yayınlanacak?

Şu anki bilgilere göre iOS 27’nin ilk geliştirici beta sürümü Haziran 2026’da yayınlanacak. Temmuz ayında genel kullanıma açık beta sürecinin başlaması beklenirken, tüm kullanıcılar için kararlı sürümün ise Eylül 2026’da sunulacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın iOS 27 ile birlikte kullanıma sunmayı planladığı yapay zeka destekli yeni özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.