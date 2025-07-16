iOS 26 Herkese Açık Beta Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Apple genelde WWDC etkinliklerinden sonraki iki haftada güncelleme dağıtımını başlatırdı. Önceki sürümler hep sırasıyla 11 Temmuz 2022, 12 Temmuz 2023 ve 15 Temmuz 2024 tarihlerinde kullanıma açılmıştı. Şimdi ise söz konusu tarihler geride kalmış olmasına rağmen Apple'dan ne bir güncelleme geldi, ne de bir açıklama. Kullanıcılar, bu sessizliğin nedenini merak ediyor.

Liquid Glass Tasarımı Elden Geçiriliyor

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, Apple'ın neden bu kadar yavaş davrandığı sorusuna yanıt verdi. Söylediğine göre Apple, herkesi memnun edebileceği bir program üzerinde çalışıyor. Zira iOS 26 ilk çıktığı zaman köklü değişiklikler yapılmıştı. Örneğin tasarımı baştan aşağıya değiştiren "Liquid Glass", kimileri tarafından çok beğenilmiş olmasına rağmen büyük bir kitlenin gazabına uğramaktan kaçamadı.

Pek çoğu bu tasarımın gereksiz göz yorduğunu ve aşırı iddialı olduğunu söyledi. Apple, sonraki beta sürümlerinde Liquid Glass tasarımını yumuşatma yoluna gitti.

Sadece tasarım da değil; iOS 26 pek çok işlevsel özelliği beraberinde getiren kapsamlı bir güncelleme. Canlı çeviri, Wi-Fi senkronizasyonu gibi sayısız özellik, iOS 26 ile tüm Apple ekosistemine eklenecek. Güncellemenin sadece iPhone modeller için değil, neredeyse tüm Apple cihazları için geçerli olması da süreci uzatan bir faktör.

iOS 26 Herkese Açık Beta Ne Zaman?

Geçmiş tarihlerden yola çıkarak Apple'ın iOS 26 açık beta sürümünü 23 Temmuz civarında yayınlaması bekleniyor. Beta sürüm yayımlandığında nasıl indirileceği ve hangi cihazlarla uyumlu olacağı konusunda rehberler Apple'ın resmi destek sayfasında paylaşılacak.