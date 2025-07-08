iOS 26'nın Kalbi Sayılacak Özellik 3. Beta Sürümünde Geri Çekildi!

Apple'ın "Liquid Glass" tasarımı beta 3 süreciyle iyice cilalanmış gibi duruyor. iOS 26 ilk tanıtıldığında tüm odak noktası bu sıvı cam tasarımı olmuştu. O dönem bu şeffaf tasarım detayı çok dikkat çekse de Samsung daha sonra "bu özellik bizde yıllardır var, sizin de kullanmaya başlamanıza sevindik" diyerek dalga geçmişti.

Çoğu kullanıcı da fontun okunabilir olmayışından şikayet edince Apple işe el atmak zorunda kaldı. Sıvı cam tasarımı artık çok daha mat ve sade hale geldi.

Apple Intelligence ve Temel iOS Uygulamaları Geliştirildi

Apple Intelligence belli iPhone modelleri için geliştirildi. Şirket, bu gelişmeyi "bağlantıda kalmanın yeni yolu" olarak tanımlamış. Telefonun görünümünün yanı sıra yapay zekâ entegrasyonları da güçlendi. Ancak sadece iPhone 15 Pro, 15 Pro Max için geçerli olacak.

Apple Music, CarPlay ve Haritalar uygulamasında da güncellemeler mevcut. Örneğin Haritalar uygulamasını kullanırken gideceğiniz yolda sisli hava veya otobüs saatlerindeki erteleme haberlerini bağlantı olmadan bile alabileceksiniz.

Duvar kağıtlarında da iyileştirme yapıldı. Artık varsayılan duvar kağıtlarını özelleştirme seçeneği mevcut. Başka renkler seçilebiliyor. Pek çok ikon, arayüz ve buton tasarımı elden geçirildi.

Son olarak bildirim merkezi de daha okunabilir hale getirildi. Kullanıcılar, paneller çok şeffaf olduğu için okumakta zorlanıyordu. Dört uygulamadan az kullanıldığında dock simgelerinin sola kayması gibi sorunlar da beta 3 sürümüyle çözüldü.

iOS 26 Beta 3 Ne Zaman Gelecek?

iOS 26 herkese açık beta versiyonu bu ay sonunda gelecek. Şu an geliştiriciler için sunulan beta 3'te büyük bir hata yoksa kararlı sürüm direkt olarak yayınlanacak. iOS 26 iPhone SE ve iPhone 11 ve sonrası modellerde çalışacak. iPhone XR, XS ve XS Max için ise iOS 18 son büyük güncelleme olacak.