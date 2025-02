Apple, iPhone 16e Modeliyle İlgili En Çok Sorulan Soruya Cevap Verdi

Yeni iPhone'un tanıtılmasının ardından, bazı kullanıcılar cihazdaki C1 modeminin MagSafe ile girişim yaşayabileceğini öne sürmüştü. Apple, iPhone 16e'nin MagSafe desteğine sahip olmamasının yeni C1 modemle hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı.

Macworld'e yapılan açıklamada, MagSafe mıknatıslarının C1 modeminin hücresel bağlantısını etkileyebileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Peki, Apple neden iPhone 16e'ye MagSafe desteği eklemedi? Resmi bir açıklama yapılmasa da bunun tamamen maliyet odaklı bir karar olabileceği düşünülüyor.

Daha uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırılan iPhone 16e, bu tür ek özelliklerden feragat ederek fiyat avantajı sunuyor.

iPhone 16e: Beklenen Özellikler ve Çıkış Tarihi

iPhone 16e'nin ABD'de 699 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. Apple'ın bu modeli, iPhone 16 serisinin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak konumlandırdığı görülüyor. Ancak MagSafe'in yanı sıra bazı üst seviye özelliklerin de bu modelde yer almayacağı yapılan açıklamayla kesinleşmiş oldu.

Telefon bilindiği üzere iPhone 15 tasarımını temel alıyor ve yeni nesil C1 modem ile daha iyi hücresel bağlantı sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, A16 Bionic işlemci, 60Hz OLED ekran ve 48 MP ana kamera gibi özelliklerle geleceği söyleniyor.

Apple'ın en büyük rakiplerinden Samsung'un yeni Galaxy S24 FE modelinin de Mart ayında çıkması bekleniyor ve bu iki telefonun, orta-üst segmentte doğrudan rekabet edeceği tahmin ediliyor.

Apple Strateji Değiştirdi, Çeşitlilik Artırdı

Apple, iPhone serisini her yıl daha da çeşitlendirme politikasına dört elle sarılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl standart iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin yanı sıra, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in de büyük tasarım değişiklikleriyle geleceğine dair söylentiler var.

Özellikle yeni düğmesiz tasarım ve gelişmiş termal soğutma sisteminin iPhone 16 Pro modellerinde öne çıkacağı konuşuluyor.