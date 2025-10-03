Kimse Beklemiyordu: Apple'ın 3500 TL'lik Telefon Askısı Adeta Yok Satıyor!

Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 17 serisi ile birlikte yeni bir akıllı telefon aksesuarını da satışa sundu. Şirket, "Çapraz Askı" adını verdiği telefon askılarını kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni aksesuar, tasarımıyla herkesin dikkatini çekmeyi başarırken, Türkiye'deki 3.499 TL'lik fiyatıyla da bazı büyük eleştirilere konu olmuştu.

Ancak gelen son bilgilere göre, Apple'ın yeni Çapraz Askı aksesuarı oldukça iyi bir satış dönemi geçiyor. Öyle ki yurt dışındaki pek çok Apple mağazasında stokların tükendiği bildiriliyor. Detaylar haberde.

Yeni Telefon Askısının Stokları Sadece Bir Ayda Tükendi

Yurt dışındaki kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre, Apple'ın iPhone 17 serisi ile birlikte piyasaya sürdüğü yeni Çapraz Askı aksesuarı tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki, ürüne ait stokların satışa çıkmasının üzerinden bir ay bile geçmemesine rağmen tükendiği söyleniyor.

Yaşanan stok sorununu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren bir kullanıcı daha öncesinde benzer bir ürün kullanmasına rağmen Apple'ın yeni aksesuarına hayran kaldığını belirtse ürünü satın almakta bir hayli zorlandığını ifade ediyor.

Kullanıcı, Apple Store mağazasındaki 10 farklı renk seçeneğinden altısının bir aydan daha uzun süre kargoya verilemediğini ve teslimat tarihlerinin Kasım ayının ilk haftalarına kadar ertelendiğini aktarıyor. Ayrıca diğer renkler için de benzer tarihlerin ortaya çıktığı da söyleniyor.

Üstelik fiziksel Apple mağazalarında da durum farklı değil. Kullanıcıların paylaşımlarına göre, pek çok mağazada yeni telefon askısı artık stoklarda bulunmuyor. Benzer bir durumun Amazon'daki satışlarda da gözlendiği ve teslim tarihlerinin en az bir kaç hafta geciktiği bildiriliyor.

Apple'ın bu yeni aksesuar için kaç adetlik başlangıç stoku belirlediği bilinmese de sosyal medyada gündem olan paylaşımlar Çapraz Askı'nın kullanıcılar arasında hızla popüler hale geldiğini ve büyük bir talep patlaması yaşadığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Apple'ın yeni telefon askısını satın aldınız mı? Yorumlarda buluşalım.