Apple, iPhone Üretimini Çin Dışına Taşıyor: Değişimin Etkileri Neler Olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone üretim stratejisiyle ilgili önemli bir dönüm noktasında. Uzun yıllardır akıllı telefonlarını Çin'deki Foxconn tesislerinde üreten şirket, son dönemde artan gümrük vergileri ve Donald Trump'ın talepleri gibi faktörler nedeniyle üretimini Çin dışına taşımayı hedefliyor.

Apple'ın bu süreci öngörerek yıllardır üretim faaliyetlerini Hindistan'a kaydırmak için çalıştığı biliniyor. Son bilgilere göre şirket, eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 17 serisi için Hindistan'daki Foxconn firmalarıyla anlaşma sağladı. Hatta, yeni telefonların üretim testlerinin halihazırda başladığı bildiriliyor. İşte bu stratejik hamlenin detayları!

iPhone 17 Serisi Hindistan'da Üretilebilir

Yerel medyanın haberine göre Apple ve Foxconn, haziran ayında Çin'den iPhone 17 bileşenlerini Hindistan'a getirerek ülkede ilk üretim testlerini gerçekleştirmeye başladı. Gümrük kayıtlarına bakıldığında bu bileşenler arasında iPhone 17 ekran düzeneği, kapak camı, entegre arka kamera modülleri ve cihazın mekanik kasası gibi montaj gerektiren parçalar olduğu görüşüyor.

Şimdiye kadar iPhone 17 serisi için Foxconn'un iPhone 17 için oldukça küçük sayılarda bileşen sipariş etmesi, şirketin hala üretim testlerini yürüttüğünü gösteriyor. Güvenilir kaynaklara göre, bu testler geçtiğimiz ay başladı temmuz ayınının sonuna kadar devam edecek.

Öte yandan serinin üretimin ise ağustos ayında başlaması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone serisini eylül ayında tanıtması planlanırken, son raporlar lansmanın 9 Eylül 2025 taririhinde gerçekleştireceği belirtiliyor. hafta içinde olacağını belirtiyor.

Apple'ın iPhone 17 serisinin Hindistan'da üretecek olması kağıt üzerinde yeni telefonları için daha az gümrük vergisi ödemesi anlamına gelebilir. Ancak şirketin yeni ülkede iş gücüne ne kadar bütçe ayırdığı veya lojistik maliyetlerinin artıp azalmadığı bilinmiyor. Nihai tabloyu iPhone 17 serisinin satışa sunulmasından sonra öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!