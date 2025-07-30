Şimdi Apple Düşünsün: Samsung'dan Rakiplerine Gözdağı Veren Karar

Samsung, yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini yakın zamanda piyasaya sunmuştu. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan bu modeller, ayrıca Android 16 işletim sistemi temelli One UI 8 arayüzüyle birlikte gelmiş olmasıyla dikkat çekti.

Samsung, altyapısında yaptığı köklü bir değişiklik sayesinde güncellemelerini sağlam bir sisteme yerleştirdi. Bu sayede One UI 8 gibi kapsamlı güncellemeleri bile yeni telefonlarına sunma imkanı elde etti.

One UI 8'in Hızlı Çıkışı Google'ın Sayesinde Oldu

Google ve Samsung'un arasındaki iş birliğinin de hızlı güncellemelerde payı var. İki şirket, "trunk-based development" adı verilen tek ana dal yaklaşımını benimsiyor. Böylece güncellemeler geliştirildiği esnada çalışmalar tek bir kanaldan devam ediyor ve doğrudan yapıya ekleniyor.

Sonraki süreç ise güncellemenin yayımlanmadan kontrol edilmesini kapsıyor. Yeni geliştirme modeli, Google tarafından Android 16 sürümünde tam anlamıyla devreye alındı. Samsung ise One UI tarafındaki geçiş sürecinde doğrudan Google ile iş birliği içinde çalışarak süreci uyumlu hâle getirdi.

Yeni Telefonlar Bile Kutudan Android 16 ile Çıktı

One UI 8 gibi kapsamlı arayüz güncellemeleri ve dahası artık tekil bir yapı içerisinden test ediliyor. Böylece güncellemelerin piyasaya çıkış tarihi çok daha erkene çekilebiliyor. Zaten tam da bu yüzden Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri yeni olmasına rağmen Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle kutudan çıkabildi. Bu cihazlar, yeni Android sürümünü önceden yüklenmiş olarak sunan ilk ürünler arasında yer alıyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Modelleri Kararlı Mı?

Tekil yapıda geliştirilen güncellemenin hemen yeni modellere aktarılmış olması, sürüm kararsızlıklarının olup olmadığına dair endişeleri beraberinde getirebilir. Ancak sistemin özünde sadece yeni modellerin uygulanabilir olması yatmıyor. Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını zaten bu yönde tasarlamıştı; yani daha dedikodular başlamadan One UI 8 alacağı konusu kesindi. Samsung, donanım altyapısını yazılıma uyarladı ve Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini, Android 16 ve One UI 8 ile tam uyumlu olarak geliştirdi.

Akıllı telefon dünyasında donanım kadar yazılım da hayati öneme sahip. Bir cihazın sadece güçlü donanıma sahip olması değil; güçlü donanımın en güncel yazılımla pekiştirilmesi de günümüz teknoloji dünyasının talep ettiği bir özellik olarak öne çıkıyor. Samsung, Google ile olan iş birliği sayesinde bu sorunu çözerek diğer markalardan olan farkını ortaya koymuş durumda.