Apple'dan iPhone 18 Pro İçin Büyük Hamle: Kamerasını Sürpriz İsim Üretecek!

Teknoloji devi Apple yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı donanımlar için tedarik zincirinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Uzun süredir kamera sensörleri konusunda Sony ile yakın bir mesai harcayan şirket, iPhone 17 serisinin ardından rotasını bir diğer ezeli rakibi Samsung'a çevirebilir.

Gelen son raporlar iPhone 18 Pro'ya ait gelişmiş kamera sensörlerinin Samsung'un ABD'deki Teksas'taki tesislerinde üretileceğini işaret ediyor. Gelin Apple ve Samsung arasındaki bu dikkat çekici iş birliğinin detaylarına hep birlikte yakından bakalım.

iPhone 18 Pro'nun Kamerasını Samsung Üretecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan fabrikasında Apple için özel bir hazırlık yapıyor. Güvenilir kaynaklar tarafından bilgilere göre şirket yeni nesil iPhone'larda kullanılacak görüntü sensörlerini üretmek amacıyla fabrikaya yeni üretim ekipmanları kuruyor.

Şirketin söz konusu tesiste ilk kez bir kamera üretim projesine hazırlandığı ve burada üretilecek ilk sensörlerin iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağı söyleniyor. Öte yandan şirketin üretimi gelecekte mart ayında başlaması bekleniyor. Ayrıca bu zamanlama söz konusu sensörlerin 18 Pro modelleri için geliştirileceği tezini güçlendiriyor.

3 Katmanlı Sensör Teknolojisi Geliyor

Peki, Samsung'un üreteceği bu sensörler kullanıcılara ne vadedecek? Raporlar Samsung'un Apple'ı ikna etmek için "wafer-to-wafer" hibrit bağlama teknolojisiyle geliştirilen 3 katmanlı kamera sensörleri üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bilmeyenler için 3 katmanlı sensör teknolojisi işlemci ve veri devrelerinin doğrudan sensörün arkasına istiflenmesini sağlıyor. Devrelerin sensörle bütünleşmesi sinyal işleme hızını önemli ölçüde artırıyor. Söz konusu yap, görüntülerdeki dijital gürültüyü minimuma indirerek çok daha keskin ve kaliteli kareler vadediyor.

Bu gelişmiş sensörlerin, üretim takvimi ve maliyeti göz önüne alındığında ilk etapta sadece iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ve Samsung'un bu iş birliği sonucu iPhone kameralarının kalitesini artıracak mı? Yorumlarda buluşalım.