Beklemenize Değebilir: iPhone 18 Pro 11 Yeni Özellikle Geliyor!

Teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı yeni iPhone 18 serisi ile ilgili ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak paylaşılan bir rapor serinin üst düzey iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yeni özelliklerini ortaya çıkardı.

Aktarılanlara göre şirketin yeni amiral gemisi modelleri, ekrandan işlemciye, kameradan pil performansına kadar birçok alanda selefleri iPhone 17 Pro modellerine göre önemli yükseltmelerle birlikte gelecek. İşte detaylar!

iPhone 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan raporlara göre merakla beklenen yeni modeller toplamda 11 yeni özellikle sahnede boy gösterecek.

Ekran Altı Face ID Teknolojisi

Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı ekran altı Face ID teknolojisini nihayet bu seriyle hayata geçirecek. Face ID sensörünün ekranın altına taşınması ile birlikte kullanıcılar daha pürüzsüz bir deneyime kavuşurken, Dinamik Ada bölümü de önemli ölçüde küçülecek.

Ön Kamera Yer Değiştirecek

Sensörlerin ekran altına taşınması ile birlikte ön kameranın da sürpriz bir şekilde farklı bir alana yerleştirileceği iddia ediliyor. Buna göre 18 Pro modellerindeki selfie kamerası ekranın sol üst köşesine taşınabilir.

Değişken Diyafram Açıklığı Özelliği

Fotoğraf tutkunları için arka kamera kurulumundaki en az bir lensin ışık kontrolünü artırmak adına değişken diyafram teknolojisine sahip olacağı söyleniyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar ortama göre en uygun diyafram açıklığını belirleyebilecekler.

Yeni A20 Pro İşlemci

iPhone 18 Pro modelleri Apple imzalı yeni A20 Pro işlemcisinden güç alacak. Merakla beklenen yonga setinin TSMC'nin 2nm üretim süreci ile geliştirileceği belirtiliyor. Bu yükseltme ile beraber cihazların daha yüksek performans gösterirken daha az güç tüketmesi bekleniyor.

Yenilenen Kamera Butonu

iPhone 16 serisi ile birlikte hayatımıza giren kamera butonunun kaydırma hareketlerinden arındırılarak daha basit ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Yenilenen Arka Yüzey Tasarımı

MagSafe destekli kablosuz şarj desteğinin performansını artırmak ve cihazların estetiği değiştirmek amacıyla arka panelde daha buzlu ve farklı bir cam materyalin kullanılacağı söyleniyor.

Yeni C2 Modem Çipi

Dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Apple, iPhone 18 serisinde mevcut modellerinde kullandığı Qualcomm çipler yerine 5G ve LTE bağlantısı için bizzat geliştirdiği C1X ve C2 modemlerine yer verecek.

Gelişmiş Kablosuz Bağlantı

C2 çipi ile birlikte Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği için Apple tarafından özel olarak geliştirilen N1 veya daha yeni bir çipin cihazlarda yer alması bekleniyor.

Uydu Destekli Web Özelliği

Yeni modeller acil durum özelliklerinin bir adım ötesine geçerek kullanıcıların uydu bağlantısı üzerinden internette gezinmelerine imkan tanıyacak.

Yeni Renk Seçenekleri

Aktarılanlara göre Apple, yeni Pro serisi için beraber klasik renklerin dışına çıkarak bordo, kahverengi ve mor gibi sıra dışı renk paletlerini değerlendiriyor.

Daha Büyük Batarya Kapasitesi

Özellikle iPhone 18 Pro Max modelinin selefine kıyasla daha büyük bir bataryayla birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın bu yenilik nedeniyle daha kalın bir gövdeye sahip olacağı da iddia ediliyor.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Gelen son bilgilere göre serinin iPhone 18 Pro, Pro Max ve katlanabilir iPhone modelleri 2026 yılının eylül ayında resmen tanıtılacak. Standart versiyonun ise 2027 yılında düzenlenecek bir lansman etkinliği ile diğer üyelerden birkaç ay sonra sergileneceği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yeni amiral gemileri sızdırılan bu özellikleriyle beklemeye değer mi? Yorumlarda buluşalım.