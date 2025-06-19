Apple Düğmeye Bastı: "iPhone'ların Şarjı Çabuk Bitiyor" Dönemi Bitiyor!

Apple, önümüzdeki eylül ayında merakla beklenen yeni iPhone 17 serisinde tanıtacak. Uzun bir süredir teknoloji dünyasında konuşulan yeni telefonların yanı sıra şirketin gelecekteki cihazları ile ilgili de bazı sızıntılar da sık sık gündeme taşınıyor. Aktarılanlara göre firma, iPhone 19 modelleri ile birlikte iPhone serisinin yıllardır eleştirilen pil performansını iyileştirmek için ilginç bir hamleye imza atacak.

Sektörel kaynaklar, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni serinin seleflerinden farklı olarak LTPO3 isimli yeni bir ekran teknolojisi kullanacağını iddia ediyor. Apple'ın planı, LTPO OLED ekranlarla benzer bir görüntülenme kalitesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan LTPO3 ekranlar ile telefonlarının pil ömrünü uzatmak. Detaylar haberde.

LTPO3, iPhone'larda Enerji Tasarrufu Sağlayacak

Geçtiğimiz yıllarda ilk kez bazı elektronik ürünlerde kullanılmaya başlanan LTPO3 teknolojisi, Apple cephesinde ilk olarak Apple Watch Series 10 modelinde denenmişti. Watch Series 10 kullanıcıları ise gerek görüntülenme kalitesi gerekse yükek pil ömrü sunması sebebiyle yeni ekranları beğenmişti.

Aktarılanlara göre Apple, Watch Series 10 modelinden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından aynı teknolojiyi iPhone 19 serisinde de kullanma kararı aldı. Firma, bu alanda uzun süredir çalıştığı LG Display ile 2027'de piyasaya sürülecek telefonlar için LTPO3 üretimi için şimdiden anlaştı.

Apple’ın bu yeni ekran teknolojisini iPhone 17 veya önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 serisinde kullanmamasının ardında ise yine tedarik anlaşmaları yatıyor. İddialara göre şirket, hem iPhone 17 hem de iPhone 18 serisinin ekranları için BOE ile LTPO OLED panel üretimi konusunda halihazırda bir anlaşma imzalamış durumda.

Sonuç olarak, iPhone 19 serisinin LTPO3 ekran teknolojisiyle birlikte seleflerine kıyasla hem daha düşük enerji tüketmesi hem de daha üstün bir görüntü deneyimi sunması bekleniyor. Bu yeni nesil ekranlar, kullanım senaryosuna göre yenileme hızını otomatik olarak ayarlayarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Üstelik tüm bunları yaparken OLED ekranların sunduğu yüksek görüntü kalitesinden de taviz vermiyor.

Peki siz bu Apple'ın iPhone 19 serisi hakkında aldığı yeni ekran kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...