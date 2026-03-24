Apple'ın Tamamen Ekrandan Oluşan iPhone'u Başka Bahara Kaldı!

Apple, eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 18 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürürken dört modelden oluşması beklenen bu yeni seriyle ilgili beklentiler de giderek yükseliyor. Öte yandan şirketin 2027’de iPhone’un 20. yıl dönümüne özel olarak piyasaya sürmeyi hedeflediği iPhone 20 serisine dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Apple’ın iPhone ürün grubunun 20. yılını simgeleyecek yeni seride tasarım tarafında büyük bir sıçrama yapması bekleniyordu. Bu doğrultuda iPhone 20 hem çentiksiz (Dynamic Island’sız) hem de neredeyse tamamen çerçevesiz, sadece camdan oluşan bir tasarım sunacaktı. Ancak son sızıntılar, firmanın bu iddialı hedefe oldukça uzak olduğunu ve şimdilik bir hayal kalacağını gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

iPhone 20, Çerçevesiz Ekrana Sahip Olacak mı?

Apple’ın birkaç yıl sonra tanıtması beklenen, sağ ve sol tarafları da dahil olmak üzere neredeyse tamamen ekrandan oluşan iPhone konseptini mutlaka görmüşsünüzdür. Bu tasarımda ekrandaki Dynamic Island alanı, sağ ve soldaki fiziksel tuşlar kaldırılıyor, ekran kenarlara doğru uzanıyor ve düğmeler de bu panelde yer alıyordu.

Oldukça futuristik görünen bu yaklaşım büyük bir heyecan yaratmıştı. Apple’ın da iPhone 20 serisiyle bu tasarıma yaklaşması bekleniyordu. Zaten şirketin 20. yıl dönümü nedeniyle köklü bir tasarım değişikliğine gitmesi de muhtemel görünüyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgiler Apple’ın bu dönüşümü hayata geçirmek için henüz hazır olmadığını gösteriyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, ekran altı teknolojisinde ilerleme kaydedemiyor. Bildiğiniz üzere şirketin hedefini gerçekleştirmek için önce telefonun ön yüzündeki Face ID ve ön kamera bileşenlerini ekranın altına yerleştirmesi gerekiyor. Ancak bu konuda şu an için bir ilerleme sağlayamıyor.

Teknoloji devinin iPhone 18 serisi ile birlikte Dynamic Island'ın kapladığı alanı küçülteceği iddia ediliyor. Son söylentiler, firmanın bunu iPhone 20 serisiyle de sürdüreceğini gösteriyor. Tabii tüm bu bilgilerin bir sızıntıdan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Apple'ın iPhone 20 serisini çıkarması için halen 18 ayı var. Belki bu süre içerisinde hedefine ulaşabilir. Ancak iPhone 20 serisiyle amacına ulaşamazsa da bu fikirden tamamen vazgeçmeyebilir.

ABD’li üreticinin eski baş tasarımcısı Jony Ive, yıllar boyunca "tek bir cam levha" (single slab of glass) olarak tanımladığı tamamen çerçevesiz iPhone vizyonunu sık sık dile getirmişti. Hatta Ive, 2017’de tanıtılan iPhone X modeliyle birlikte bu hedefe önemli ölçüde yaklaştıklarını bile ifade etmişti. Sonuç olarak bu vizyon, Apple’ın mevcut yönetiminin de tasarım hedefleri arasında yer almaya devam ediyor ve şirketin bundan kolayca vazgeçmesi de beklenmiyor.

iPhone 20 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın merakla beklenen iPhone 20 serisi, Eylül 2027'de kullanıcılarla buluşacak. iPhone 20, iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşacak. Sektör kaynakları Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte kaldırdığı Plus modelini geri getirebileceğini söylüyor. Bu modelle birlikte seri dört üyeden oluşabilir.

Editörün Yorumu

Apple henüz iPhone 18 serisini bile tanıtmamışken iPhone 20 hakkında kesin konuşmak çok sağlıklı değil. Sonuçta önümüzde yaklaşık 18 aylık uzun bir zaman var ve bu süre zarfında teknoloji dünyasında pek çok şey değişebilir. Bugün "kesin olur" dediğimiz şeyler olmayabilir, "olmaz" dediklerimiz olabilir.

Ancak Apple’ın son yıllarda tasarım tarafında sakin ilerlediği göz önüne alındığında şirketin iPhone 20 serisiyle birlikte köklü bir değişiklik yapmak istediğini düşünüyorum. Her ne kadar son sızıntılar firmanın çerçevesiz iPhone'a uzak olduğunu söylese de benim beklentim yüksek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 20 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.