Apple'dan Şaşırtan Hamle! 200 MP Kameralı iPhone Yolda

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar da her geçen gün daha güçlü hâle geliyor. Bu dönüşümü net şekilde gösteren taraflardan biri ise kamera. Android cephesinde 200 MP çözünürlüklü kameralar hızla yaygınlaşırken bu artık amiral gemisi modeller için neredeyse standart hâline gelmiş durumda.

Akıllı telefon dünyasındaki önemli gelişmeleri geriden takip etmesiyle bilinen Apple’ın da bu trende ayak uydurmaya hazırlandığı uzun süredir konuşuluyordu. Zira geçtiğimiz aylarda çeşitli iddialar ortaya atılmış ancak yeteri kadar detay yoktu. Şimdi yeni bilgiler geldi. Peki hangi iPhone modeli 200 MP kameraya sahip olacak?

Apple, 200 MP Kamera İçin Harekete Geçti

Gelen bilgilere göre Apple, 2028 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 21 serisinde 200 MP kameraya yer vermeye hazırlanıyor. Teknoloji devi iPhone serisinin 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2027’de doğrudan iPhone 20 serisine geçmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda mevcut tanıtım takvimine göre normal şartlarda 2029’a denk gelmesi beklenen iPhone 20 serisi, şirketin planlarını öne çekmesiyle birlikte 2028’de kullanıcıların karşısına çıkacak.

200 MP kameranın serinin tüm modellerinde yer alması pek olası görünmüyor. Bu nedenle beklentiler söz konusu sensörün iPhone 21 Pro ve iPhone 21 Pro Max modellerine özel olacağı yönünde. Apple’ın kamera sensörü tedarikini ise en büyük rakiplerinden biri olan Samsung’dan sağlayacağı iddia ediliyor.

İki şirket akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet ediyor olsa da ticaret söz konusu olduğunda bu pek de düşünülmüyor. Üstelik Samsung’un böyle bir iş birliğini geri çevirerek Apple’ı zor durumda bırakması kendi çıkarlarıyla da örtüşmeyebilir. Zira bilindiği üzere kötü komşu ev sahibi yapar.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.